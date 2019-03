Purkersdorfs Ex-Bürgermeister Karl Schlögl gehörte einer Initiative von hochrangigen Politikern an, die eine Verlängerung der U 4 bis nach Purkersdorf forderte. Die U-Bahn wird zwar nicht kommen, dafür aber Bahnverbindungen bis Tullnerbach-Pressbaum mit einem Takt in der Hauptverkehrszeit in U-Bahn-Qualität – zumindest, wenn es nach den VOR (Verkehrsbetriebe Ost-Region) geht.

Die innere Westbahn, auch genannt „alte Westbahn-Strecke“ von Wien Westbahnhof nach St. Pölten über Purkersdorf und Neulengbach, ist eine wahre Erfolgsgeschichte. Seit 2016 zählten VOR und ÖBB eine Fahrgaststeigerung von satten 20 Prozent.

Das Angebot soll aber noch deutlich erweitert werden. Ab frühestens 2025 sollen in den Hauptverkehrszeiten sieben Züge pro Stunde an den Bahnhöfen Purkersdorf-Zentrum und Tullnerbach-Pressbaum halten. Vier S-Bahnen, zwei schnelle Rex-Züge und ein, noch optionaler sogenannter „HVZ-Sprinter“.

Das Haltemuster der REX-Züge bleibt dabei unverändert, die S-Bahn-Züge sollen dann – statt bisher bis Neulengbach – nur bis Eichgraben-Altlengbach verkehren. Von dort weg fungiert der bis dorthin schnelle REX, weiterhin quasi als S-Bahn bis nach St. Pölten.

Um das alles tatsächlich in die Tat umzusetzen, muss auch die Infrastruktur durch die ÖBB angepasst werden. Das betrifft einerseits die Renovierung und Modernisierung von Bahnhöfen, aber auch die Einstellung von einzelnen Halten. Dies würde Hofstatt und Unter Oberndorf betreffen. „Die Passagiere, die heute dort ein- und aussteigen, verlieren zwar ihre Zughaltestelle, diese wollen wir aber durch eine Takterhöhung im Busverkehr kompensieren“, erklärt VOR-Pressesprecher Georg Huemer.

Ob sich bis 2025 ausgehen wird, tatsächlich all diese Pläne umzusetzen, ist noch offen. Die zuständige Bestellorganisation (BMVIT) musste im Rahmen des künftigen Verkehrsdienstvertrages eine Ankündigung für die Bestellungen veröffentlichen. Darin wurde auch ein Rahmenplan ersichtlich, der die Absichten der Verkehrsplaner des VOR öffentlich machte. Die Umsetzung in die Realität ist aber noch von einigen Faktoren abhängig. Unter anderem von den Ergebnissen der Trassenprüfungen.

„Die Fahrplangestaltung wird von den Experten im VOR vorgenommen und dient als Basis für die Entwicklung der nächsten Jahre. Regionale und lokale Mobilitätsbedürfnisse sind eine wesentliche Triebfeder der Überlegungen unserer Eigentümer wie auch der ausführenden Experten im VOR“, erklärt Huemer.

Große Umbauten bei Tullnerbach-Pressbaum

Ein wichtiger Teil für die Umsetzung der Pläne des VOR ist vor allem die Infrastruktur. Die NÖN berichtete bereits von geplanten Maßnahmen der ÖBB, deren Pressesprecher Christopher Seif nun detailliert dazu Stellung bezog. Bereits im Mai werden zwischen Unterpurkersdorf und Purkersdorf-Zentrum Erhaltungs- und Erneuerungsarbeiten an Gleis und Weichenanlagen durchgeführt. „Im Zuge der Arbeiten werden auch Stützmauern saniert und die Gleisentwässerung neu gemacht. Die Vorarbeiten dafür beginnen bereits Ende März“, erklärt Seif.

Eine intensive Sanierung der Haltestelle Purkersdorf-Zentrum, soll dann frühestens 2024 erfolgen. In Unterpurkersdorf, wird ab 2020, so wie bereits berichtet, der Steg versetzt und zwei Lifte eingebaut.

Gravierende Veränderungen sind für den Bahnhof Tullnerbach-Pressbaum geplant. Hier soll ein Inselbahnsteig samt barrierefreier Erschließung des bestehenden Übergangsstegs entstehen. Außerdem ist geplant, die Eisenbahnkreuzung in der Lawieserstraße aufzulassen und das bestehende Gewölbe zu einer volltauglichen Straßenunterführung auszubauen. „Das bestehende Aufnahmegebäude wird in weiterer Folge abgetragen. Dort soll dann die P&R-Anlage erweitert werden“, erklärt Seif.

Im Zuge des Bahnhofumbaus ist auch ein Wendegleis für die Schnellbahn für eine eventuelle Taktverdichtung geplant. „Ob und wann eine Taktverdichtung kommt, hängt von Gesprächen mit den Gebietskörperschaften hinsichtlich der Bestellung von Zusatzverbindungen ab“, so Seif. Die Arbeiten sind für die Jahre 2022 und 2023 geplant.