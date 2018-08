Pressbaumer Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner bringt im Sommergespräch wieder seine Stadt als möglichen Standort für das Rote Kreuz und NEF ins Spiel. In der Vergangenheit haben die anderen fünf Bürgermeister der Region betont, den jetzigen Status, Standort in Purkersdorf und Neulengbach, erhalten zu wollen.

Wie die Reaktionen jetzt ausfallen und was Bezirksstellenleiter Wolfgang Uhrmann zu dem Thema zu sagen hat, lest ihr in der nächsten Ausgabe der Purkersdorfer NÖN.