Das Bundesdenkmalamt hat im Zuge von zwei aufeinanderfolgenden Forschungsprojekten über 2.000 NS-Opferlager in ganz Österreich dokumentiert und unter Denkmalschutz gestellt. Zwangsarbeitslager, KZ-Außenstellen und Kriegsgefangenenlager wurden erfasst. Viele dieser Einrichtungen und ihre Opfer sind in Vergessenheit geraten.

Auch in der Region Purkersdorf wurde das Bundesdenkmalamt fündig. In Wolfsgraben in der Leopold Mitterstöger-Straße 6a/6b gab es ein Zwangsarbeiterlager für ungarische Juden. 70 Männer, Frauen und auch Kinder hausten in einem Barackenlager unmittelbar neben dem Wolfsgrabenbach. Arbeiten mussten sie bei den Wiener Elektrizitätswerken.

„Zwangsarbeiter wurden von den Unternehmen angefordert und beschäftigt."

Ein Lager für russische Zwangsarbeiter befand sich beispielsweise im Purkersdorfer Steinbruch in der Dambachstraße sowie am Gelände des Purkersdorfer Bahnhofes. „Zwangsarbeiter wurden von den Unternehmen angefordert und beschäftigt. Der Steinbruch im Dambachtal gehört den Bundesforsten, damals Reichsforste. Das Lager am Bahnhof Unter-Purkersdorf war ein Zwangsarbeiterlager der Reichsbahn“, erklärt Historiker Christian Matzka. Um genauere Daten über die Lager zu bekommen, müssten die Firmen und Institutionen ihre Archive öffnen, ist der Purkersdorfer überzeugt: „Da müsste es eine Zusammenarbeit mit den jeweiligen Unternehmen geben, denn diese waren ja für die Anforderung der Zwangsarbeiter verantwortlich.“

Die Stadtgemeinde Purkersdorf hat sich in den vergangenen Jahren ihrer Geschichte gestellt, so der Historiker: „Die Stadtgemeinde hat ab dem 15. Oktober 1938 rechtlich nicht mehr existiert und war ein Teil des 14. Bezirkes von Groß-Wien. Allerdings haben Purkersdofer an der Vertreibung und der Deportation der jüdischen Bevölkerung mitgewirkt.“

„Kann nicht genug Gedenkstätten geben“

Um diesen Teil aufzuarbeiten, gab es verschiedenste Projekte. 2005 wurde der Holocaustgedenkstein errichtet. Es gab die Veranstaltung „Purkersdorf denkt nach“ mit einer Ausstellung und mit Zeitzeugen am Podium im Stadtsaal. Im Jahre 2009 kam es zu der Veranstaltung „Lichter für den Frieden“ am Friedhof bei den Gedenkstätten. Der Weg der Versöhnung wurde 2014 errichtet. 2015 hielt man eine Gedenkveranstaltung zur Befreiung vom Nationalsozialismus am Friedhof mit Vertretern der russischen Botschaft ab und organisierte die Ausstellung im Museum zum Jahr 1945. „Gedenkstätten kann es nicht genug geben, da erst dadurch sichtbar wird, dass diese Verbrechen der Sklavenarbeit, Verfolgung etc. in der Mitte der Gesellschaft stattfanden und viele Menschen mitgemacht haben“, sagt Matzka.

In Pressbaum hat es ein Zwangsarbeiterlager für ungarische Juden gegeben. Frauen wurden für Waldarbeiten eingesetzt. Die genaue Lage der Einrichtung ist aber bisher unklar. „Ich bin mir sicher, dass man hier noch etwas herausfinden kann, wenn man alle Möglichkeiten ausschöpft“, sagt der Pressbaumer Historiker Dieter Halama. ÖVP-Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner hat für die NÖN mit Zeitzeugen gesprochen. An ein Zwangsarbeiterlager für ungarische Juden konnten sie sich nicht erinnern. Bekannt ist aber in der Stadt, welche Rolle das Schulgebäude des Sacre Coeurs in der NS-Zeit innehatte: Es diente als Außenstelle der „Nervenheilanstalt“ Spiegelgrund, in der Kinder mit körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen medizinischen Versuchen ausgesetzt waren.

Für die Purkersdorfer Holocaustopfer wurde ein Gedenkstein errichtet. NOEN

Der Kirchstettener Historiker Marcel Chahrour erzählt, dass es in der Region viele solcher Zwangs- oder Kriegsgefangenenlager gegeben habe, wie das Bundesdenkmalamt sie erfasst hat: „Zum Beispiel befanden sich die sogenannten Reichsautobahnlager entlang der heutigen Autobahntrasse.“

In Pettenau, das damals noch zu Ollersbach gehörte, gab es ein Kriegsgefangenenlager bei der Eisenbahn. Dazu hat Chahrour einen Zeitzeugenbericht aus dem Jahr 2011. Franz Wagner aus Pettenau, geboren 1933, erinnerte sich: „Das Lager wurde gleich nach Kriegsausbruch errichtet. Es umfasste sechs Baracken für Gefangene, eine Küchenbaracke, ein Wirtschaftsgebäude und ein Häuschen für die Wachmannschaft. Die gesamte Lagerfläche war mit einem hohen Zaun umschlossen, oben mit Stacheldraht. In der Nacht war das Lager mit Scheinwerfern ausgeleuchtet. Die Baracken waren in einer Art Holzriegeltechnik errichtet mit Pressspannplatten, für damalige Verhältnisse eine moderne Technik.“