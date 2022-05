Auf dem Weg zum Abschluss: Maturanten-Duo erzählt

Werbung

„Tendenziell war es leichter als die letzten Jahre“, schildert Philip Müller-Doblies seinen Eindruck von der schriftlichen Mathe-Prüfung. Der 17-Jährige besucht das Realgymnasium des Sacré Coeur Pressbaum. Vor allem Deutsch war eine Herausforderung für ihn, weil er erst seit 2018 eine deutschsprachige Schule besucht und zuvor in England gelebt hat. „Aber es war auch nicht enorm schwierig.“

Für die anstehenden mündlichen Prüfungen fühlt er sich gut vorbereitet: Chemie hat er im Herbst vorgezogen, daher stehen nur noch Englisch und Physik an. Aktuell muss er nicht mehr Vollzeit in die Schule, sondern hat nur noch einzelne Vorbereitungsstunden in seinen Prüfungsfächern. Die Zeit des Distance-Learnings sieht er nicht nur negativ. Das autodidaktische Lernen habe ihm bei der Prüfungsvorbereitung geholfen.

Szymon Cygan sieht das anders, ihm ist das Lernen zuhause besonders schwergefallen. „Ich bin ein extrovertierter Mensch und das fiel im Distance-Learning komplett weg“, bedauert der Schüler des Wienerwaldgymnasiums in Tullnerbach. Bei ihm steht noch eine Kompensationsprüfung in Deutsch an. „Weil ich sehr viel persönlichen Stress hatte, nicht, weil ich die Sachen nicht kann“, betont er.

Trotzdem sorgt sich der 19-Jährige nicht um seinen Abschluss; er sei im Mündlichen ohnehin besser als im Schriftlichen und gut vorbereitet. Aus seiner Sicht war bei den bisherigen Prüfungen alles dabei: „Sie waren nicht schwerer als unsere Schularbeiten und gut, um unsere Reife zu prüfen.“

