Ausbildung und Pädagogik: Alles, nur kein Kinderspiel

Eine Betreuung ab zwei Jahren bedeutet mehr zu betreuende Kinder, was wiederum bedeutet, es wird mehr Personal gebraucht.

In der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik Sacré Coeur in Pressbaum werden die Pädagoginnen und Pädagogen in Ausbildung schon seit 2016 verpflichtend in Früherziehung unterrichtet. Davor war diese Sonderausbildung nur ein freiwilliges Fach. „Es bedarf einen anderen Umgang mit einem einjährigen Kind als mit einem dreijährigen“, so Direktor Peter Brunner.

Es sei wichtig, dass die Schüler den Zugang zum Kind lernen. Dafür steht im Sacré Coeur auch ein Praxiskindergarten zur Verfügung. Dort können Schülerinnen und Schüler mit der Unterstützung von ausgebildeten Pädagoginnen und Pädagogen praktische Erfahrungen sammeln.

Obwohl die Schülerzahlen in der BAfEP Sacré Coeur zurückgegangen sind, gibt es gute Ergebnisse. Laut Brunner geht ein Großteil der Absolventinnen und Absolventen auch wirklich in den Beruf. Trotzdem gibt er zu: „Es gibt zu wenig Pädagoginnen und Pädagogen. Das Image des Berufs ist immer noch nicht da, wo es sein sollte.“

Für Brunner hat die Elementarpädagogik einen hohen Stellenwert. Vor allem Kleinkinder seien eine besonders schützenswerte Gruppe, für die positive Lernräume geschaffen werden sollten.

Imagekampagne für Elementarpädagogik

Auch die St. Pöltner BAfEP legt Wert auf gute Ausbildung. Die Klassen sind voll belegt, wenn auch die Anmeldezahlen in den letzten Jahren gesunken sind, sagt Direktor Rainer Kalteis. Die Schülerinnen und Schüler werden auch hier für die Betreuung von zwei- bis sechsjährigen Kinder ausgebildet, die Senkung des Eintrittalters stellt also keine Herausforderung da.

Allerdings sind immer jüngere Kinder nur eine von vielen zusätzlichen Anforderungen, die zusätzliches Personal nötig brauchen, sagt der Direktor. Auch Medienpädagogik, verstärkte Inklusion oder Sprachstandserhebungen zählen dazu. Dazu meint Kalteis: „Günstig wäre ein qualitativ hochwertiges und verpflichtendes Weiterbildungsangebot für Pädagoginnen.“

Aber auch wenn die berufliche Realität oft belastender als erwartet ausfällt, würde der Beruf oft schlechter dargestellt, als er sei, meint Kalteis. „Natürlich gibt es immer Verbesserungspotenzial, jedoch sollte sich der Blick auch auf die positiven, wunderschönen Facetten richten.“ Etwa die Begeisterung der Kinder, ihre Offenheit, Lernbereitschaft und Lebensfreude. Deswegen würde sich auch Kalteis eine Imagekampagne wünschen.

