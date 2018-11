Der Besuch des Friedhofes zu Allerheiligen und Allerseelen gehört für viele Menschen nach wie vor einfach dazu. Stark verändert haben sich jedoch die Wünsche vieler Menschen in Bezug auf ihre letzte Ruhestätte.

Grundsätzlich gibt es nur zwei Bestattungsarten, die Erdbestattung und die Feuerbestattung. „Bei Urnen hat man jedoch viele Möglichkeiten“, berichtet Katharina Strack-Dewanger vom Purkersdorfer Bestattungsunternehmen Dewanger. Dass immer mehr Menschen sich für eine Einäscherung entscheiden, beobachtet sie schon seit Jahren. „In Niederösterreich ist der Anteil an Kremationen von 2012 bis 2017 um acht Prozent gestiegen“, berichtet sie. Aktuell sind rund 25 Prozent der Bestattungen Feuerbestattungen. „Und die Tendenz ist steigend. Dennoch sind der Großteil, nämlich etwa 75 Prozent nach wie vor Erdbestattungen“, so Strack-Dewanger.

Neben der Anzahl an Kremationen steigt auch die Zahl an individuellen Wünschen von Verstorbenen und Angehörigen. Viele Wünschen haben ganz besondere Vorstellungen, wie etwa die Trauerfeier gestaltet werden soll. Entscheidet man sich für eine Kremation, hat man zudem mehrere Wahlmöglichkeiten. So kann man etwa die Urne zuhause beisetzen anstatt auf dem Friedhof oder einen Teil der Asche zu einem Diamanten oder Edelstein pressen lassen. „Das kommt durchaus vor, das Menschen das wünschen“, berichtet Strack-Dewanger. Ein weiterer großer Trend, wenn es um Bestattungen geht, sind naturnahe Bestattungen. „Die Menschen wünschen sich, nach dem Tod wieder in den Kreislauf der Natur eingebettet zu werden“, erklärt die Bestattungsunternehmerin. Die Asche wird dabei, wie etwa auch im Purkersdorfer Waldfriedhof, in einer biologisch abbaubaren Urne beigesetzt.