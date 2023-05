Biosphärenpark Wienerwald betreut ab sofort Europaschutzgebiet

Das Biosphärenpark Wienerwald-Management wurde kürzlich mit einer neuen Aufgabe betraut: der Schutzgebietsbetreuung für das Europaschutzgebiet Wienerwald-Thermenregion. Es ist damit erster Ansprechpartner in Fragen rund um das Europaschutzgebiet und Natura 2000. Aber auch die Umsetzung einiger Projekte ist geplant.

Im Zuge eines ersten Projekts sollen Maßnahmen gesetzt werden, um den Erhalt gefährdeter Lebensräume sowie Tier- und Pflanzenarten zu gewährleisten. Unterstützung dafür gibt es vom Land Niederösterreich sowie von der Europäischen Union. „Mit neuen Projekten soll auch die langfristige Sicherung der Schutzgüter im Wienerwald gewährleistet werden“ erklärt Biosphärenpark-Direktor Andreas Weiß. „So werden etwa wertvolle Feuchtlebensräume revitalisiert und in ihrem Zustand verbessert.“

Der Wienerwald als Europaschutzgebiet

Das Europaschutzgebiet Wienerwald-Thermenregion zeichnet sich nicht nur durch seinen in Mitteleuropa einzigartigen Großwaldbestand aus, sondern auch durch das österreichweit größte Vorkommen an pannonischen Flaum-Eichenwäldern. Einen hohen Stellenwert in der Schutzgebietsbetreuung nehmen außerdem die stark gefährdeten Feuchtlebensräume ein.

Aber auch für den Vogelschutz hat dieses Europaschutzgebiet eine große Bedeutung. Als größtes, zusammenhängendes Laubwaldgebiet des Landes beherbergt der Wienerwald große Bestände einer Reihe Wald bewohnender Vogelarten, wie etwa dem Mittelspecht, Halsbandschnäpper oder Schwarzstorch.

Bei Fragen zum Europschutzgebiet steht das Biosphärenpark Wienerwald-Management gerne unter office@bpww.at zur Verfügung.

