„Wahnsinn, wie die Zeit vergeht“, sagt Brigitte Samwald, die in der 50-jährigen Geschichte des Samariterbund Purkersdorf seit 41 Jahren mit dabei ist. Seit 29 Jahren ist sie auch die Obfrau.

Am Anfang war der Samariterbund Purkersdorf nur eine kleine Zahlstelle. „Wir sind aus der Gruppe Rudolfsheim-Fünfhaus entstanden“, erinnert sich Samwald. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Samariterbund dann zu dem zu machen, was er heute ist. „Mein ganzes Leben ist der Samariterbund“, sagt Samwald, die zu Beginn den Verein erst in der Bevölkerung bekannt machen musste.

„Meine Aufgabe war, dafür zu sorgen, dass die Leute wissen, es gibt einen Samariterbund in Purkersdorf“, erinnert sich die Obfrau. Mitunter kam es vor, dass der ASBÖ mit einem Geranienzüchterverein verwechselt wurde. Bis in die 1970er Jahre hinein hatte man sich dann bereits einen Namen gemacht.

Brigitte Samwald erinnert sich noch an die ersten Erlebnisse, als ob sie gestern gewesen wären: „Wir waren auf der Hochramalpe mit den Kindern, sind mit ihnen ins Theresienbad gefahren und haben Schwimmkurse veranstaltet“, erinnert sich Samwald an die Anfänge. Im Jahr 1979 stieg der ASBÖ dann voll in die Sparte Rettungs- und Krankentransportdienst ein, als das erste Rettungsauto angekauft wurde.

Neue Rettungsstelle für ASBÖ

Im darauffolgenden Jahrzehnt ging es immer weiter bergauf. Ende der 1990er Jahre übersiedelte die Rettungsorganisation dann von der Wiener Straße an ihren heutigen Standort an der Kreuzung zwischen B1 und B44. Im Sinne der Wohltätigkeit entstand im Jahr 2009 ein weiteres Projekt, der Samariterladen „SamLa“, bei dem gebrauchte Waren zu erschwinglichen Preisen angeboten werden.

Nun sind fünf Jahrzehnte vergangen. „In denen gab es immer wieder Höhen und Tiefen“, blickt Samwald zurück. Eines ist ihr dabei besonders wichtig: „Der Notarztstützpunkt muss unbedingt in Purkersdorf bleiben“, sagt Samwald bestimmt.