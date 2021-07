Sie liebt nicht nur ihre Arbeit in freier Natur. Auch in der Freizeit zieht es sie in die Berge, in das Hügelland unserer Region oder zum Fischen mit ihrem achtjährigen Sohn. Christina Laßnig-Wlad, neue Leiterin des Naturraummanagements der Bundesforste (ÖBf), sprach mit der NÖN über deren Spirit und Pionierarbeit, den Spielraum für Innovationen und ihre langfristigen Zielsetzungen.

NÖN: Wie sind Sie eigentlich zu den Bundesforsten gekommen?

Christina Laßnig-Wlad: Ich studierte in Wien Biologie. Bei einer Zugfahrt nach Graz las ich im ,Standard‘ die Ausschreibung für eine Stelle im Naturraummanagement, bewarb mich und es klappte. Ich war und bin für langfristige Projekte verantwortlich, bereite Publikationen zu Naturschutzthemen vor und arbeite mit vielen Bereichen und über mehrere Forstbetriebe zusammen. Bereichs- und Revierleiter unterstütze ich ebenso, wie ich Förderanträge mit Kernteams zusammenstelle. Das geht in Dimensionen bis zu sechs Millionen Euro bei EU-Projekten.

Sie erwähnten den Spirit der Bundesforste. Was genau meinen Sie damit?

Bei uns ist vieles möglich, das motiviert sehr. Einerseits verfügt unser Betrieb über eine gewisse Sicherheit und Beständigkeit. Uns kann keiner so leicht umhauen. Wir bleiben an Themen dran. Andererseits können wir Neues austüfteln und Innovationen implementieren. Diese Mischung ist cool und spannend. Hinzu kommen ein großer Gemeinschaftsgeist und die Möglichkeit für jeden Einzelnen, sich einzubringen.

Bundesforste-Vorstand Rudolf Freidhager entschied sich für eine interne Nachbesetzung. Christina Laßnig-Wlad ist seit zwölf Jahren bei den ÖBf und kennt diese bis ins Detail. Frank Helmreich

Ist man als Biologin unter Forstleuten so etwas wie ein Exot?

Mittlerweile sind wir sechs Biologen in ganz Österreich. Bei meinem Einstieg war unser Berufszugang neu für die Forstwirte. Wir versuchten dann, eine gemeinsame Sprache zu finden. Es passiert aber noch heute, dass man als Biologe ein anderes ,Wording‘ hat als ein Forstwirt. Bei Begriffen wie Schutzwald oder Schutzgebiet muss man manchmal nachfragen, um den Zugang des anderen mit dem eigenen abzugleichen.

Welche Arbeitsschwerpunkte zeichnen Ihre neue Führungsfunktion aus?Kurzfristig steht die Digitalisierung der Naturschutzdaten im Trend der Zeit. Im Forstbereich sind die ÖBf Vorreiter beim Datenmanagement, hier ist sehr viel Know-how vorhanden. 2022 wollen wir mit den Naturschutzflächen ein ähnliches Niveau erreichen. Langfristig ist es mein Ziel, den Standard in unserer Pionierarbeit zu halten. Es gilt, das ökologische Landschaftsmanagement für alle Reviere weiter in guter Qualität auszuarbeiten und umzusetzen, immer glaubwürdig zu bleiben und mit NGOs zusammenzuarbeiten. Was ohnehin immer wichtig ist, ist der kontinuierliche Austausch mit Partnern.

Gibt es weitere konkrete Ziele für Sie?

Umsetzungsprojekte sind für die Naturschutzflächen, wie beispielsweise in Nationalparks geplant. Es geht darum, die Qualität zu intensivieren, nicht die Quantität zu vergrößern. Und wichtig ist auch immer der Blick über den Waldrand hinaus, darauf, was naturschutzmäßig für uns als Bundesforste interessant ist. Wir haben beispielsweise im Bereich der Moore viel Wissen generiert und arbeiten aktiv an der Verbesserung dieser Lebensräume. Die ÖBf verpachten auch einige besondere Wiesenflächen, die wir erhalten wollen.

Durch steten Austausch und Lokalaugenschein mit ihren Kollegen bleibt die neue Naturraummanagerin am Laufenden. Hier besichtigt sie mit Revierleiter Joachim Graf den Wald bei Kaltenleutgeben. Närr

Wer sind Ihre wichtigsten Kooperationspartner?

Wir arbeiten eng mit Naturschutz-NGOs zusammen, wie etwa ,WWF‘ oder ,BirdLife‘. Im Verwaltungsbereich haben wir auch viel mit Bund, Ländern und Behörden zu tun. Wichtig ist immer, klar zu erkennen, was wir und was die anderen brauchen, um zu wissen, was man dann gemeinsam Neues leisten kann. Nur so ist Spielraum für Innovationen möglich. Manchmal muss man auch seine Grenzen ein bisschen abstecken. Wichtig ist mir dabei aber immer, dass interne wie externe Kooperationen auf Augenhöhe ablaufen.

Ihr achtjähriger Sohn Nicholas ist begeisterter Jung-Fischer. Wann immer es möglich ist, begleitet Christina Laßnig-Wlad ihn bei seinem Lieblingshobby. Privat

Sie haben einen Sohn und eine kleine Tochter. Wie verbringen Sie Ihre Familienzeit?

Mein Sohn ist unter die Angler gegangen, er will die Fischereiprüfung machen. Er hat echt Sitzfleisch, schon mit acht Jahren. Ich begleite ihn gerne. Als Familie wandern wir oft im Wienerwald oder bei mir daheim in Kärnten, am Millstätter See. Und wenn ich alleine zu Hause bin, übe und improvisiere ich recht fleißig auf meiner Tenorblockflöte.