Die Coronaampel in der Region Purkersdorf steht zu Redaktionsschluss noch auf Grün. Doch die Lage kann sich jederzeit ändern. Auf eine neue Ampelfarbe und Verschärfungen der Sicherheitsmaßnahmen ist man in der Region aber vorbereitet, wie ein NÖN-Rundruf zeigt.

„Wir sind meiner Meinung nach sehr gut aufgestellt. Sowohl von Gemeindeseite, als auch in der Gastronomie – es halten sich alle an die Maßnahmen, die zu setzen sind“, ist Stefan Steinbichler, SPÖ-Bürgermeister von Purkersdorf, überzeugt und fügt hinzu: „Ich würde sagen: Purkersdorf ist coronafit.“

Er plädiert vor allem an die Vernunft jedes Einzelnen und hofft, dass die Maßnahmen nicht zu übertrieben werden. „Man kann in Coronazeiten auch Veranstaltungen durchführen, ohne dass es gefährlich für den Besucher ist. Wir sollten alle vernünftiger mit dem Thema umgehen, nicht lockerer, aber vernünftiger“, so Steinbichler. Bedenken an den Maßnahmen äußert er hinsichtlich der seelischen Gesundheit der Menschen. Er merke im Zuge seiner Sprechstunden, dass in der Bevölkerung zum Teil das seelische Wohlbefinden sinkt.

Große Veranstaltungen bereits abgesagt

In Gablitz und in Tullnerbach geht man bei Veranstaltungen anders vor, als in Purkersdorf: „Als Gemeinde haben wir unabhängig von der Ampelfarbe alle größeren Veranstaltungen abgesagt, darunter die Bälle, das Oktoberfest, den Adventmarkt oder auch meinen Neujahrsempfang“, sagt ÖVP-Bürgermeister Michael Cech. Zudem gebe es auch Richtlinien bei Kursen: „Turn- und Sportkurse sind nur bis maximal zehn Personen möglich.“ Gemeinderatssitzungen finden bis zum Ende des Jahres nur mehr online statt, so Cech. Diesen Weg geht auch Tullnerbachs Bürgermeister Johann Novomestsky: „Schon derzeit ist bei uns am Schulstandort Norbertinum der Turnsaal für externe Benutzer geschlossen. Die Durchmischung der drei Schulen ist gegenwärtig ja ebenfalls nicht erlaubt. Seitens der Gemeinde sind alle Veranstaltungen abgesagt.“

Strenge Maßnahmen in den Gemeindeämtern

In Wolfsgraben gibt es seit einer Woche keine Corona-Infektion mehr. Weiterhin streng sind die Regeln am Gemeindeamt. „Die Leute müssen sich melden, wenn sie kommen, wir öffnen dann die Tür. Diese ist mit einer Plexiglasscheibe versehen. Alle Personen, die das Gemeindeamt im Wirtschaftspark betreten, müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Auch die Mitarbeiter tragen einen solchen“, erklärt Ortschefin Claudia Bock. In Pressbaum finden Parteienverkehrszeiten nur nach telefonischer Voranmeldung statt. ÖVP-Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner findet die Maßnahmen, die bei „orange“ greifen, in Ordnung: „Besser eine Maßnahme zu viel, als eine zu wenig.“ In der Bevölkerung bemerkt der Stadtchef jedoch, dass es durchaus geteilte Meinungen gibt.

In Mauerbach zeigt sich ÖVP-Bürgermeister Peter Buchner trotz möglicher Verschärfungen optimistisch: „Wir sind guter Dinge in Mauerbach. Ich glaube auch, dass unsere Leute so vernünftig sind, dass sie auch außerhalb Mauerbachs die Regeln einhalten. Wir versuchen, das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten.“

Anstieg der Infektionen kam früher als erwartet

85 Personen waren am Montag im Bezirk St. Pölten positiv auf Covid-19 getestet. In 13 Gemeinden gab es keinen einzigen Fall. Wie sich die Lage weiter entwickelt, kann niemand einschätzen, meint Bezirkshauptmann Josef Kronister: „Es kann sich von einem Tag auf den anderen alles ändern.“ Die Bezirksbehörde ist durch Corona jedenfalls gefordert, obwohl alles automatisiert abläuft. Seit März wird an sieben Tagen pro Woche gearbeitet, teilweise 12 bis 14 Stunden. „In Spitzenzeiten sind bis zu 25 Personen eingesetzt“, so Kronister. 16 Corona-Fälle sind allein am Sonntag bei der BH gemeldet worden. Taucht ein Fall zum Beispiel in einer höheren Schule auf, so sind in der Regel mehrere Bezirke betroffen. Mittlerweile gibt es Unterstützung vom Bundesheer. „Wir versuchen aber, noch zusätzliches Personal zu gewinnen. Da arbeitet die Personalabteilung gerade dran“, so Kronister.

Dass die Coronapandemie schon im September so ein großes Thema werden würde, hat der Bezirkshauptmann nicht erwartet: „Das ist schon relativ früh gekommen. Das hängt möglicherweise mit den vielen Reise-Rückkehrern zusammen.“ Man könne nur an die Menschen appellieren, die Maßnahmen einzuhalten.