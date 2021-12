Dachdecker-Betrüger: Opfer gesucht

Völlig überteuert haben Betrüger (22, 23, 37 und 46) Dachdecker- und Spenglerarbeiten angeboten und ihre Opfer damit abgezockt. Ihnen wurde nun – wie berichtet – das Handwerk gelegt, nachdem sie in Gablitz auf frischer Tat ertappt worden waren. Der Schaden beläuft sich mittlerweile auf mehrere zehntausend Euro.

Nach einem Aufruf in den Medien, dass sich weitere Opfer bei der Polizei melden sollen, gingen bislang 18 Meldungen ein. Neben Purkersdorf, Gablitz, Neulengbach, Altlengbach und Wien gab es auch Fälle in den Bezirken Wiener Neustadt, Mödling, Melk, Gänserndorf, oder Hollabrunn, die zum Teil schon mehrere Monate zurückliegen.

Nun gehe es vor allem darum, abzuklären, ob es sich bei den Anzeigen auch um diese Tätergruppe aus Rumänien handle. „Es gab auch etliche Anrufe von Personen, die Begegnungen mit den mutmaßlichen Betrügern hatten, es aber zu keinem Schaden gekommen ist“, berichtet die Polizei.

Auseinandersetzung am Parkplatz

Nun ist die Polizei in Purkersdorf auch auf der Suche nach jenem Opfer, das am Dienstag, 23. November, um die Mittagszeit beim DM-Parkplatz in Purkersdorf Kontakt mit den Betrügern gehabt haben soll. Denn dort soll es zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Das Opfer hätte mehrere tausend Euro bezahlen sollen, hatte aber nicht die ganze Summe dabei. Deshalb soll sie von den Betrügern stark unter Druck gesetzt und bedrängt worden sein. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall und kam der Frau zu Hilfe. „Das Opfer war mit einem weißen Hyundai-Hybrid unterwegs. Wir bitten, dass sie sich bei der Polizei meldet“, heißt es. Kontakt: 059133/3233