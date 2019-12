Im Zuge zahlreicher Feiern wird jedes Jahr am 6. Dezember des Heiligen Nikolaus gedacht. Dabei kommt es nicht selten vor, dass der Nikolaus selbst mit seinem Stab und weißem Rauschebart anwesend ist. Doch wer steckt hinter den Kostümen? Die NÖN hat einen Blick gewagt.

Jedes Jahr findet die Nikolaus-Aktion des Samariterbundses Purkersdorf statt. Dabei besucht der Nikolaus – nach Voranmeldung – die Kinder daheim und bringt ihnen Geschenke. „Der Nikolaus kommt in seinem Bischofsgewand mit seinem Stab, einem großen goldenen Buch und einem Sack mit Geschenken. Er setzt sich bei der Familie hin, spricht mit den Anwesenden mit seiner tiefen Stimme und liest aus dem goldenen Buch“, erzählt Christian Hiel, Obmann des Samariterbundes Stützpunkt Purkersdorf und selbst als Nikolaus unterwegs. „Die Eltern geben uns meistens vorher Geschenke, die der Nikolaus den Kindern übergibt. Außerdem bekommen wir noch einen Brief mit Informationen über die Kinder. Der Heilige weiß ja bekanntlich alles über sie“, so Hiel weiter.

„Es ist richtig schön, wenn man als Nikolaus vor den Kindern steht und ihre Augen strahlen. Das ist Gold wert.“ Christian Hiel über seine Tätigkeit als Nikolaus

Grundsätzlich kommt der Nikolaus bei den Kleinen nach wie vor gut an. Da hat sich laut Hiel in den letzten Jahren eigentlich nichts geändert. „Wir sind immer gut ausgelastet. Das Interesse ist quer durch alle Nationen und Gesellschaftsschichten groß“, erzählt Hiel. Lediglich der Krampus wird nicht mehr so häufig geordert wie etwa noch vor zehn Jahren.

Wenn ein Krampus dann aber doch zu Besuch ist, sind die Kinder begeistert. „Die Kinder haben keine Angst. Anfangs schrecken sie sich vielleicht etwas, wenn sie den Krampus zum ersten Mal sehen, aber sie beruhigen sich dann ganz schnell und freuen sich dann auch“, spricht der Obmann auch aus eigener Erfahrung. Seit 2003 ist er regelmäßig als Nikolaus in der Region unterwegs. Auch heuer ist er wieder zweimal im Einsatz. „Es ist ein toller Ausgleich zu meiner Arbeit als Samariter. Es ist richtig schön, wenn man als Nikolaus vor den Kindern steht und ihre Augen strahlen sieht. Das ist einfach Gold wert. Da fangen dann meist auch die Augen der Großen wieder zu strahlen an“, erzählt Hiel. Neben ihm gibt es beim Samariterbund noch einige andere Nikolos. Das sind dann meist Freiwillige oder auch ehemalige Zivildiener.

Einer, der auch in der Region Purkersdorf, aber nicht für den Samariterbund als Nikolaus unterwegs ist, ist Eduard Riedl. Dafür lässt der Maria Anzbacher seinen Bart bereits seit Ende September wachsen. Seit 19 Jahren verkündet er die Botschaft des Heiligen. Dazu kam es eigentlich ganz simpel. „Mein Vorgänger hat aufgehört, und Pfarrer Wilhelm Schuh hat mich gefragt, ob ich das übernehmen möchte“, erzählt der 72-Jährige.

Die Reaktionen der Kinder seien recht unterschiedlich: „Manche Kinder sind recht lustig und aufgebracht, sie wollen mir etwas erzählen oder schenken mir eine Zeichnung. Andere sind schüchtern und zurückhaltend.“ Manchmal werde bei ihm auch ein Schnuller abgegeben. „Freiwillig. Oder unfreiwillig“, schmunzelt der Nikolaus.

Auf die Frage, warum er diese Aufgabe schon so lange ausführt, antwortet der Maria Anzbacher: „Weil es viele berührende Augenblicke gibt, sowohl bei den Kindern als auch bei den alten Menschen.“ Wichtig ist ihm eines: Er will nicht der böse Nikolaus sein.