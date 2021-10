Einschränkungen auf Westbahnstrecke

Die Arbeiten am Bahnhof Tullnerbach-Pressbaum schreiten voran. Seit Anfang Oktober ist die Bahnunterführung Weidlingbachstraße in Tullnerbach gesperrt. Nun müssen dort eine sogenannte Hilfsbrücke eingebaut und Arbeiten an Ober- und Unterbau durchgeführt werden. Von 23. Oktober bis 2. November muss deshalb die Strecke zwischen Wien Westbahnhof und Neulengbach teilweise gesperrt werden. Die Arbeiten finden durchgehend, also auch in der Nacht, statt.

Wien Westbahnhof – Tullnerbach-Pressbaum – Neulengbach Stadt von Montag bis Freitag

Schienenersatzverkehr für alle Züge der Linie S50 zwischen Tullnerbach-Pressbaum und Neulengbach. Zwischen Tullnerbach-Pressbaum und Neulengbach Stadt fährt zusätzlich ein Direktbus ohne Zwischenhalt.

Ausfall aller Züge der Linie REX51 zwischen Wien Westbahnhof und Neulengbach Stadt. Ersatzweise zu nutzen sind die Züge bzw. der Schienenersatzverkehr der Linie S50.

Zwischen Neulengbach Stadt und St. Pölten fahren die Züge der Linie REX51 laut Fahrplan.

Wien Westbahnhof – Unter Purkersdorf – Neulengbach an Samstagen, Sonn- und Feiertagen

Schienenersatzverkehr für alle Züge der Linie S50 zwischen Unter Purkersdorf und Neulengbach

Schienenersatzverkehr für die Züge der Linie REX51 zwischen Wien Westbahnhof und Neulengbach.

Zwischen Neulengbach und St. Pölten fahren die Züge der Linie REX51 laut Fahrplan.