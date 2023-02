Fasten: Die Vorbereitung fürs Osterfest

Am Aschermittwoch beginnt die 40-tägige Fastenzeit – die Vorbereitungszeit für das Osterfest. Marcus König, Pfarrer in Purkersdorf, Wolfsgraben und Tullnerbach, sieht die Fastenzeit aber nicht nur als Zeit des Verzichts, sondern auch des Zurücknehmens eigener Bedürfnisse und des offener Werdens für die Mitmenschen und Gott.

„Die äußerliche Reduktion kann mir auch helfen, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren und übliche Zerstreuungen zu lassen. Bei mir selbst einzukehren und Gott zu finden, der in unserem Innersten wartet und im Gegenüber. Fasten muss daher nicht unbedingt ‚weniger essen‘ bedeuten, sondern kann auch Fernseh- oder Internetfasten sein“, erklärt König.

Angesprochen auf die Bedeutung des Fastens für die Menschen meint der Pfarrer und Dechant: „Ich denke, dass Fasten heute für die meisten Menschen mit ‚Selbstoptimierung‘ zu tun hat, also der eigenen Wunschfigur näher zu kommen. Auf etwas freiwillig zu verzichten ist aber außerhalb von Diätvorschriften nicht sehr ‚in‘.“

Liturgische Schwerpunkte bis zum Osterfest

In der katholischen Kirche wird die Fastenzeit mit liturgischen Schwerpunkten gefeiert. So gibt es in der Pfarre Purkersdorf etwa die Kreuzwegandachten wöchentlich am Freitagabend oder das Fastensuppenessen am Sonntag, 5. März.

„Mit meinen YouTube-Impulsen möchte ich auch etwas zur Glaubensvertiefung beitragen. Höhepunkt wird dann die Feier der Heiligen Woche sein, die von Palmsonntag bis Ostersonntag stattfinden wird“, erklärt König das Ende der 40-tägigen Fastenzeit.

