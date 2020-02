Mit dem Aschermittwoch beginnt in der katholischen Kirche die Zeit der Besinnung und des Verzichts. Grundsätzlich beschränkt sich das religiöse Fasten aber nicht auf das „alltägliche“ Fasten um abzunehmen, erzählt Marcus König, Pfarrer von Purkersdorf, Tullnerbach und Wolfsgraben. „Beim christlichen Fasten geht es nicht nur um körperliches Fasten, sondern auch darum, innerlich wieder freier zu werden und wieder mehr Zeit für Gott und die anderen zu haben.“



Im Laufe der Zeit ist das religiöse Fasten in der katholischen Kirche aber weniger streng geworden. Der Aschermittwoch und der Karfreitag sind die einzigen beiden Tage, die als strenge Fasttage gelten. In der orthodoxen Kirche sieht die Fastenzeit ein bisschen anders aus, wie König erklärt. „Das katholische Fasten ist eigentlich sehr zahm. In der orthodoxen Kirche werden in der Fastenzeit kein Fleisch und keine Milchprodukte gegessen. Bei uns gibt es lediglich noch den Brauch, am Freitag auf Fleisch zu verzichten, ansonsten hat das katholische Fasten an Strenge verloren.“



Ob es beliebter geworden ist, kann der Pfarrer von drei Gemeinden in der Region nicht sagen, aber: „Mittlerweile gibt es schon sehr viele Initiativen, wie etwa Fasten im Kloster und spezielle Fastendiäten“, so Marcus König.

Fasten bei Internet, Fernsehen und Alkohol

Auch er versucht zu Fasten. „Ich bemühe mich, auch körperlich zu reduzieren, zum Beispiel auf Alkohol so gut wie es geht zu verzichten. Das wird nur nicht leicht werden, da ich in der Fastenzeit Geburtstag habe“, schmunzelt er. Als interessant sieht er es an, auf Dinge wie Internet oder Fernsehen zu verzichten und somit mehr Zeit für Besucher, aber auch fürs Gebet, zu haben.

In vielen Pfarren im Land gibt es während der Fastenzeit Aktionen, so auch in Purkersdorf. „Wir haben das Fastensuppenessen. Außerdem findet jeden Freitag bis Ostern der Kreuzweg in der Kirche statt“, erklärt König.