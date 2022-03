Fehlender Niederschlag: Wald und Wiesen brauchen Regen

Werbung HEIMDALL Anzeige Ihr Profi für professionelle Sicherheitstechnik im Wienerwald

Auf ihren Wiesen bemerkt Birgit Jandrasits die Trockenheit besonders, hier fehlt das frische Gras. Ihr Biobauernhof im Irenental hat nur Grünland. Dort produziert sie Heu für ihre Esel, Pferde sowie Ziegen und den Weiterverkauf. Falls es trocken bleibt, befürchtet die Nebenerwerbs-Bäuerin allerdings große Ausfälle bei der Ernte. Außerdem verlagere sich das Mähen nach vorne. „Es geht immer irgendwie“, schildert sie. Über mögliche Lösungen hat sie daher noch nicht nachgedacht.

„Wenn es jetzt in den nächsten Wochen nicht regnet, dann haben wir ein großes Problem“, befürchtet Landwirt und Bezirksbauernobmann Andreas Radlherr. Auf seinen Feldern bräuchte aktuell das Getreide dringend Wasser. Auch seine Kühe ziehen den Kürzeren, wenn es weiterhin trocken bleibt. Sie kommen normalerweise Anfang Mai auf die Weide. Zudem sorgt sich Radlherr um seine Heuernte. Für den Eigenbedarf hat er zwar genug in Reserve, aber der Verkauf bildet einen größeren Teil seines Betriebseinkommens.

Umstellung auf wassersparenden Anbau

„Wir müssen ganz einfach damit leben“, schätzt er die künftige Lage ein. Bewässerung komme bei ihm nicht in Frage. Stattdessen empfiehlt er, den Anbau an die veränderten Bedingungen anzupassen. Dabei geht er selbst mit gutem Beispiel voran: Zum einen pflanzt er auf seinen Feldern nach dem „System Immergrün“. Zum anderen baut er vorwiegend Herbstfrüchte an. „Da muss man den Boden im Frühjahr nicht aufreißen. Das hält die Winterfeuchte besser und trocknet nicht aus“, erklärt er.

Für Forstwirtin Alexandra Wieshaider ist die Trockenheit ein langfristiges Problem, das mit dem Klimawandel zusammenhängt. Foto: Österreichische Bundesforste

Auch im Wald ist die Erde staubig und rissig. Für Alexandra Wieshaider, stellvertretende Leiterin des Forstbetriebs Wienerwald, ist die Trockenheit eine Konsequenz des Klimawandels. „Das begleitet uns schon mehrere Jahre und wird sich nicht mehr verbessern“, prognostiziert sie. Um den Wald für die Veränderungen zu rüsten, setzen die Bundesforste auf Mischwald. „Man muss immer damit rechnen, dass eine Baumart komplett ausfällt. Im Sinne der Risikostreuung ist es daher sinnvoll, auf mehrere Baumarten zu setzen. Wenn eine Baumart ausfällt, schützen andere vor Bodenerosion und liefern Holz“, erklärt die Forstwirtin. Außerdem werden Pflanzungen auf den Herbst verschoben, wenn es feuchter ist.

Aus ihrer Sicht sieht die Zukunft düster aus für die Fichten im Wienerwald. Zum einen brauchen sie viel Niederschlag. Zum anderen kommen sie als Flachwurzler nicht an die unteren Wasserreserven. Bessere Chancen hätten dagegen etwa Eichen, Tannen und Kiefern. „Klimagewinner ist zu viel gesagt“, erzählt sie. „Aber sie werden Wärme und Trockenheit vermutlich besser aushalten.“

Trinkwasserversorgung ist gesichert

Alle Gemeinden der Region Purkersdorf werden über die Wasserversorgungsanlagen „Tullnerfeld“ und „Wienerwald“ von der EVN AG mit Trinkwasser versorgt. „Derzeit gibt es keine Engpässe in der Trinkwasserversorgung“, berichtet Unternehmenssprecher Stefan Zach. In den letzten Jahren hat der Konzern überregionale Wassertransportleitungen errichtet, die das Wasser zwischen wasserreichen und wasserarmen Regionen verteilen.

