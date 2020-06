Die Kinderbetreuung in den Ferien stellt viele Eltern jedes Jahr vor große Herausforderungen. Heuer ist die Lage für die Erziehungsberechtigten noch prekärer. Viele haben aufgrund der Coronakrise Urlaubstage nehmen müssen, die im Sommer fehlen könnten.

Daher soll heuer eine durchgehende Kinderbetreuung angeboten werden. In zwei Gemeinden in der Region ist es bereits seit vielen Jahren üblich, dass die Kindergärten nicht geschlossen werden. „In Purkersdorf wird die Betreuung für die drei Wochen, in der die Kindergärten normalerweise geschlossen sind, an den Hort ausgelagert. Das werden wir vermutlich auch heuer so handhaben, wie bisher“, informiert Bürgermeister Stefan Steinbichler. Noch bis Anfang Juli kann man sich für eine Betreuung an- oder abmelden.

16 Kindergartengruppen gibt es in Purkersdorf, wie viele Kinder tatsächlich für eine Betreuung angemeldet werden, steht noch nicht fest. „Aber zehn Prozent mehr haben wir jetzt schon im Hort“, weiß der Bürgermeister.

Eine durchgehende Betreuung bietet die Marktgemeinde Gablitz seit über 20 Jahren an. „An keinem einzigen Tag sind die Kindergärten geschlossen, die Gruppen werden zusammengezogen. Wir in Gablitz sorgen für die Betreuung und stellen Kindergartenpädagogen an“, berichtet Bürgermeister Michael Cech. Die Bedarfserhebung wurde in der Gemeinde bereits abgeschlossen. In den Ferienwochen eins bis drei sowie sieben bis neun werden voraussichtlich zwischen 86 und 105 Kinder eine Betreuung in Anspruch nehmen. In den Wochen vier bis sechs vermutlich zwischen 16 und 21 Kinder.

Voraussichtlich geschlossen bleiben die Kindergärten während der üblichen drei Wochen in Pressbaum. „Drei Wochen im Juli sowie drei Wochen im August sind sie aber geöffnet“, erklärte Vizebürgermeisterin Irene Wallner-Hofhansl. Die Bedarfserhebung läuft aber derzeit noch.

Auch in Wolfgraben wird der Bedarf noch erhoben. Ob der Kindergarten, wie üblich, drei Wochen geschlossen bleibt, steht also noch nicht fest. „Das hängt von den Eltern ab“, erklärt Bürgermeisterin Claudia Bock.

Auch in Tullnerbach weiß man noch nicht, ob der Kindergarten geöffnet bleiben wird. „Die Bedarfserhebung läuft noch bis 12. Juni“, sagt geschäftsführende Gemeinderätin Elisabeth Barisits.

In Mauerbach ist die Kinderbetreuung in den Ferien gesichert, wie Bürgermeister Peter Buchner erklärt. „Alle Kinder, die eine Betreuung während der Sommermonate brauchen, bekommen auch eine“. Zum einen haben die Kindergärten geöffnet, je nach Bedarf stehen den Eltern hier eine oder zwei Gruppen zur Verfügung. Die Volksschulkinder werden großteils im Hort betreut. Als dritte Möglichkeit steht den Eltern das Familienzentrum Menschengarten offen. Hier werden schließlich jene Kinder betreut, die weder im Kindergarten noch im Hort einen Platz bekommen haben. Der Menschengarten bietet ein gesondertes Angebot, wie Buchner informiert. „In allen neun Ferienwochen ist die Betreuung der Kinder in Mauerbach also gesichert“, so Buchner.

Konkret werden im Menschengarten verschiedene Camps zur Betreuung angeboten, wie Elisabeth Richter erzählt. „Wir bieten keine einzelne Tagesbetreuung, da es abwicklungstechnisch für uns zu schwierig ist.“

Aus heutiger Sicht werden in den Sommermonaten drei Camps sicher stattfinden, zwei weitere sind noch in Planung. „Die Nachfrage ist derzeit so hoch, dass wir überlegen, zwei weitere Wald-Abenteuercamps zu veranstalten“, verrät Richter. Daneben wird es heuer ein Musicalcamp zum Thema „Cats“ geben, weiters ein Zirkuscamp, bei dem Akrobatik gelehrt wird und ein Kreativcamp mit dem Motto „Fünf Tage, fünf Materialien“, bei dem verschiedene Objekte gestaltet werden.

Teilnehmen an den einzelnen Camps können insgesamt zwischen 15 und 20 Kinder, abhängig vom jeweiligen Thema.

Angebot soll

ausgeweitet werden

Voranmeldungen für Plätze in einem der Camps gibt es laut Richter schon viele. „Wir sind fast schon ausgebucht. Ursprünglich hätten wir nur vier Wochen geplant. Jetzt schauen wir, dass wir unser Angebot auf die restlichen vier Wochen ausweiten.“ Außerdem soll die Zahl der parallel stattfindenen Betreuungscamps ausgeweitet werden.