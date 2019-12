Das ganze Jahr über stehen sie in ihren Lokalen hinter dem Herd und bereiten köstliche Speisen für ihre Gäste zu. Die NÖN hat sich erkundigt, was bei den Wirten der Region auf den Tisch kommt und wer das Festmahl zubereitet.

Schon seit seiner Kindheit werden in Roland Mayers Familie die gleichen Speisen zubereitet: „Am 24. Dezember gibt es Karpfen, am 25. Dezember Truthahn und am 26. Dezember Wildhase. Das war schon immer so und ist bei uns ein uraltes Ritual“, sagt der Wirt vom gleichnamigen Gasthaus in Rekawinkel. Zubereitet werden die Speisen von seiner Mutter. Das Gasthaus hat übrigens während der Weihnachtsfeiertage geschlossen, um privat Zeit zu haben.

Auch für Christian Linko ist es wichtig, sich Zeit für die Familie und das Essen zu nehmen. Der Wirt von Linko‘s Bachstüberl in Purkersdorf weiß noch nicht, was auf heuer auf den Tisch kommt. „Sicher ist, dass es ein paar Gänge sein werden. Voriges Jahr hat es zum Beispiel die traditionelle Weihnachtsgans gegeben samt Vorspeisenplatte und kleinen Desserts als Nachspeise“, erzählt Linko. Zubereitet werden die Gerichte von allen, „jeder hilft mit“.

Oliver Pobaschnig, Betreiber vom Wirtshaus Oliver, kocht auch das Weihnachtsessen zuhause für die Familie. „Bei uns gibt es jedes Jahr einen bunten Mayonnaisesalat mit Erbsen, Karotten, Gurkerln und Ei, einen Endiviensalat mit warmen Erdäpfeln und dazu gebackenen Fisch“, erzählt der beliebte Wirt aus Wolfsgraben. Das Essen zu Weihnachten sollte man vorbereiten können, damit genug Zeit für die gemeinsame Zeit mit der Familie bleibt, findet der Koch aus Leidenschaft. Die Bescherung findet erst nach dem Essen statt. Eine Herausforderung für die Kinder als sie noch klein waren. Traditionelle Speisen gibt es in Kärnten je nach Region. In der Heimat seiner Frau Marika bestand das Weihnachtsessen aus Selchwürsteln und Erdäpfelsauce.

Nie selbst den Kochlöffel schwingt Niki Neunteufel. Er ist zu Weihnachten nämlich nie daheim. „Ich gönne mir mit meiner Frau zu dieser Zeit immer einen mehrwöchigen Urlaub.“ Heuer geht es nach Kanada, auch Costa Rica und Südafrika standen an den Weihnachtsfeiertagen schon am Programm. „Wir lassen uns verwöhnen, am 23. Dezember geht es los“, sagt Neunteufel, der sich zu Weihnachten kanadischen Wildlachs als Festessen wünschen würde.

Die in Pressbaum lebende Joni Madden, ihr Mann Andy Cutic und Tochter Kate feiern Weihnachten mit einem Fondue. Für die Fonduegabeln samt Bestückung gibt es einen Topf mit Miso-Suppe und einen mit Öl. Dazu gibt es eine große Zahl an Saucen mit selbst gemachter Mayonnaise. Die Vorbereitungsarbeiten in der Küche übernehmen Familienoberhaupt Andy und Tochter Kate.

Das in Purkersdorf lebende Schauspieler- und Kabarettistenehepaar Monica Weinzettl und Gerold Rudle setzt heuer auf ein veganes Menü. „Ich lebe schon seit einigen Jahren vegetarisch. Das Angebot an hervorragenden und sehr guten Rezepten ist in den letzten Jahren gestiegen“, erzählt Monica Weinzettl.

Der Purkersdorfer Sportler und Schauspieler Helmut Tschellnig isst zu Weihnachten nichts. Für ihn ist Weihnachten ein Fest der Einkehr und er verweigert jeglichen kommerziellen Hintergrund. Tschellnigg fährt am 24. Dezember mit dem Fahrrad auf den Friedhof und besucht seine verstorbenen Freunde. In der Stille und im Gedenken an sie ist er dankbar dafür, am Leben zu sein.

Beim Pressbaumer Fotografen Robert Zahornicky hat sich das Weihnachtsessen mit den Jahren geändert. Solange seinen Eltern am Leben waren, gab es bei diesen immer die traditionelle Weihnachtsgans zu essen. Mittlerweile gibt es im Hause Zahornicky am 24. Dezember Austern und Jakobsmuscheln. Chef in der Küche ist Robert Zahornickys Frau Kati.