Zahlreiche Freiwillige standen vergangenes Wochenende anlässlich der Massentests im Einsatz. Auch die Blaulichtorganisationen unterstützten die Gemeinden bei der Abwicklung. Probleme gab es keine, wie ein NÖN-Rundruf zeigt.

„Es hat alles toll und reibungslos funktioniert“, freut sich Abschnittsfeuerkommandant Viktor Weinzinger und setzt fort: „Die Feuerwehr war für die Beschaffung des Materials zuständig. Samstagabend haben wir noch zusätzlich FFP2-Masken aus Neulengbach geholt, als Reserve.“ In Purkersdorf halfen die Freiwilligen der Feuerwehr außerdem bei Ordnerdiensten, auch der Zugang zur AHS-Teststraße wurde von der Feuerwehr ausgeleuchtet. In Purkersdorf waren an beiden Tagen insgesamt 20 Feuerwehrmänner im Einsatz.

In Gablitz kontrollierten 24 Mitglieder der Feuerwehr, dass der Abstand an den Teststraßen und die Maskenpflicht eingehalten wird. Das erfolgte in einer reibungslosen Zusammenarbeit mit der Gemeinde, so Kommandant-Stellvertreter Michael Pejic. Auch in Pressbaum sorgten die Feuerwehren für Sicherheit bei den Teststraßen: Objektleiter der Volksschule waren Brandinspektor Christian Brandl und in der NMS der Kommandant der FF Rekawinkel Christopher Kerschbaum.

„Wir sind jetzt wieder damit beauftragt, die Tests zurückzuführen. Die Schutzausrüstung bleibt in den Gemeinden, die Tests müssen aber wieder zurückgegeben werden“, erklärt Abschnittsfeuerkommandant Weinzinger. Dabei wird genau das gleiche Szenario eingehalten, wie bereits bei der Beschaffung der Tests. „Wir bringen die nicht gebrauchten Tests zum Bezirkskommando, das Bezirkskommando leitet diese ans Landesfeuerkommando weiter. Von dort werden sie vermutlich dorthin transportiert, wo sie benötigt werden“, sagt Weinzinger.

Die Tests selbst durften nur von geschultem Personal durchgeführt werden. In Purkersdorf, Mauerbach und Gablitz waren etwa Freiwillige des Samariterbunds Purkersdorf eingesetzt. „Es hat alles sehr gut funktioniert, die Leute waren sehr kooperativ. Das waren zwei sehr intensive Tage für unsere Leute“, erzählt Christian Hiel, Obmann des Samariterbund Purkersdorf.

Rund 25 bis 30 Sanitäter waren in den drei Gemeinden im Einsatz. Die konkrete Aufgabe: Die Abstriche von den Getesteten entnehmen. „Die Samariter nahmen in Schutzkleidung, sprich mit FFP3-Maske, Gesichts- und Körperschutz in Form einer Schürze, die Abstriche“, erklärt der Obmann. Laut Hiel sei alles sehr schnell gegangen. „Wir haben auch viele positive Rückmeldungen bekommen.“

Eine durchwegs positive Bilanz zieht auch Rot-Kreuz-Bezirkstellenleiter Wolfgang Uhrmann, der sich schon am Samstag in allen Gemeinden ein Bild vor Ort machte. „Es hat keine Vorfälle gegeben, und wenn jemand draußen länger als zwei oder drei Minuten gewartet hat, würde mich das überraschen“, sagt Uhrmann. Insgesamt standen 45 Freiwillige Sanitäter des Roten Kreuz im Einsatz.