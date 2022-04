Florianis: Pandemie hatte Folgen für Finanzen und Motivation

Werbung

Nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause können die Feuerwehren des Abschnitts Purkersdorf heuer endlich wieder Feste veranstalten. „Wir freuen uns sehr, das gesellschaftliche Leben nach so langer Zeit wieder mitzugestalten. Ich bin zuversichtlich, dass dies heuer in gewohnter Weise möglich ist“, blickt Abschnittsfeuerwehrkommandant und Kommandant der FF Purkersdorf, Michael Gindl, auf die bevorstehenden Feste.

Einnahmen fielen weg, Ausgaben waren dennoch da

Sie zählen zu den wichtigsten Einnahmen der Feuerwehren, die in den vergangenen beiden Jahren jedoch der Pandemie zum Opfer gefallen sind. Dennoch konnten die Verluste etwas ausgeglichen werden. „Dank Spenden der Bevölkerung und dem Unterstützungsfond der Bundesregierung konnte diese Krise bewältigt werden“, sagt Gindl.

Heuer können wieder Maibaum-Feste stattfinden. Foto: FF Tullnerbach

Bei der FF Gablitz gab es zusätzlich eine Finanzspritze der Gemeinde. Trotzdem musste der Gürtel enger geschnallt werden: „Wer etwa ein Loch in der Hose gehabt hat, hat sich dieses, etwas überspitzt ausgedrückt, einfach selbst genäht“, berichtet Kommandant Franz Endler von den Einsparungen.

Ähnlich sieht die Situation bei den anderen Feuerwehren in der Region aus. Bei der FF Steinbach sind rund zwei Drittel der gesamten Einnahmen weggefallen. „Diverse Ausgaben müssen jedoch nach wie vor getätigt werden, etwa Versicherungen für Mannschaft und Fahrzeuge, Treibstoffe und Einsatzbekleidung“, schildert Kommandant Dominik Kerschbaumer.

Bei der FF Wolfsgraben wurden Neuanschaffungen verschoben, weil die Einnahmen aus den Festen fehlten. Mindestens 20 Jahre haben die alten Ersatzuniformen und Helme auf dem Buckel, eigentlich sollten sie ersetzt werden. Schwerwiegender war für Kommandant Florian Krebs allerdings der Wegfall des Beisammenseins: „Eine Feuerwehr ist eine Gemeinschaft, die gepflegt werden muss. Gute Kameradschaft ist das Wichtigste in einer freiwilligen Blaulichtorganisation.“

Neues Problem: Sinkende Motivation

Kommandant Endler beobachtete in Gablitz, dass die Motivation sank. „Viele – vor allem jene über 30 mit Familie und Haus – haben plötzlich gemerkt, wie viel Zeit sie ohne die Aktivitäten bei der Feuerwehr haben, wie viel mehr Lebensqualität es gibt.“ Daher sei in seiner Mannschaft die Sinnfrage aufgekommen. Außerdem sei kritisiert worden, dass Einsätze zwar weiter geleistet werden mussten, aber die angenehmen Dinge nicht mehr stattfinden konnten. „Hier war einiges an Überzeugungsarbeit zu leisten“, berichtet er.

Umso erwartungsvoller blicken die Kommandanten und ihre Mannschaften deshalb auf die bevorstehenden Feste (genaue Termine siehe ganz unten).

Bei den bevorstehenden Landesfeuerwehrleistungsbewerben in Tulln werden einige Feuerwehren des Abschnitts eine Wettkampfgruppe stellen. Die FF Purkersdorf wird mit zwei Gruppen vertreten sein. „Die Mannschaften fangen in rund zwei Wochen mit dem Training an“, informiert Gindl.

In Mauerbach hat man sich aufgrund der aktuellen Corona-Situation gegen eine Teilnahme entschieden. „Dafür werden sich 22 Mitglieder im Juni der Ausbildungsprüfung ‚Löscheinsatz‘ stellen“, erklärt Kommandant-Stellvertreter der FF Mauerbach, Lukas Bauer. Auch die FF Steinbach schlägt diesen Weg heuer ein. „Wir arbeiten aktuell mit zwei Gruppen auf die Ausbildungsprüfung ‚Löscheinsatz‘ hin. Vielleicht nehmen wir nächstes Jahr wieder an den Landesbewerben teil“, so Kerschbaumer.

Jugendarbeit bleibt stark

Dass auf die Ausbildung in den Feuerwehren des Abschnitts Purkersdorf großen Wert gelegt wird, zeigt die Zahl der Jugendlichen. „Unsere Jugendfeuerwehr zählt derzeit 20 Jugendliche und zusätzlich haben wir 2020 die Kinderfeuerwehr gegründet. Hier können wir bereits 23 Kinder zählen. Wir sind sehr stolz, dass die Nachwuchsarbeit so hervorragend funktioniert und das Interesse trotz Corona ungebrochen ist“, sagt Purkersdorfs Kommandant Michael Gindl.

Bei der FF Mauerbach zählt man aktuell 18 Kinder. Auch in Wolfsgraben gibt es einen starken Nachwuchs. Hier sind es mehr als 20 Mädchen und Burschen. „Allerdings ist es schade, dass das traditionelle NÖ Landeslager nicht in gewohnter Art stattfinden kann, um auch bei Jugendlichen Freundschaften und das Wir-Gefühl zu stärken“, bedauert Kommandant Florian Krebs.

Insbesondere bei der FF Steinbach hat die Pandemie Spuren hinterlassen. Der Startschuss für die Kinderfeuerwehr musste mehrmals verschoben werden und das 40-jährige Jubiläum der Feuerwehrjugend fiel aus. „Mit einem Tag der offenen Tür starten wir wieder eine Offensive zur Gewinnung neuer Mitglieder“, sagt Kommandant Kerschbaumer.

