Das Gablitzer Projekt „Gemeinsam in die Zukunft“ wurde Landessieger im Bewerb Ort des Respekts 2018. Der Verein RespeKt.net hat es sich, unterstützt von der Raiffeisenbank International, zum Ziel gesetzt, Projekte sichtbar zu machen und Menschen, die dahinter stehen, vor den Vorhang zu holen. Deshalb zeichnet der Wettbewerb „Orte des Respekts“ Menschen aus, die durch Eigeninitiative und Engagement die Zivilgesellschaft nachhaltig gestalten und stärken. Und genau darum geht bei dem Gablitzer Projekt.

„Das Projekt ,Gemeinsam in die Zukunft‘ startete am 1. Jänner 2016 und wurde als fünf-jähriges Projekt anberaumt. Hintergrund war, dass 2015/16 ungefähr 100 männliche junge Asylwerber nach Gablitz kamen und es große Verunsicherung und viele Ängste in der örtlichen Bevölkerung gab“, erzählt Gemeinderätin Astrid Wessely.

Um das Miteinander zu fördern, wurde von Freiwilligen zunächst ein Begegnungscafé gegründet. „Dabei lernten sich die örtliche Bevölkerung und die Asylwerber näher kennen“, erinnert sich Wessely. Freiwillige begannen Deutsch zu unterrichten und die Geflüchteten im Alltag zu begleiten. Mittlerweile haben sich einige Familien in Gablitz angesiedelt. „Ziel unseres Projektes ist, geflüchteten Menschen in unserem Ort Gablitz einen guten Start in Österreich zu ermöglichen und die Integration der neuen Bewohner bestmöglich zu fördern“, sagt Wessely über das ehrgeizige Projekt.

Insgesamt gab es 350 Einreichungen. Zwölf kamen dann ins Finale. Das Gablitzer Projekt hat darunter den Landestitel geholt. Gekürt wurden ganz unterschiedliche Projekte, die sich aber alle durch besonderes soziales - und vor allem ehrenamtliches - Engagement von Teilen der Zivilgesellschaft auszeichnen und das Miteinander fördern.

Nur zwölf kommen ins Finale

Auch das Projekt der Pressbaumerin Erika Kudweis, „PatInnen für alle“, wurde nominiert. Der Verein ist aber nicht weiter gekommen. Gegründet im März 2016, um für junge Flüchtlinge in Purkersdorf und Gablitz Patenschaften vermitteln zu können, wuchs der Verein mittlerweile zu einem Bundesländer übergreifenden Projekt. So vermittelt „PatInnen für alle“ zwar ausschließlich Patenschaften in Niederösterreich, durch das gute Serviceangebot und die kompetente Begleitung haben sich nun auch aus Wien, dem Burgenland, der Steiermark und Oberösterreich PatInnen als Mitglieder angemeldet. So wuchs das „PatInnen“-Netzwerk bereits auf über 80 Patenschaften an.

Viele der Patenkinder konnten einen halbwegs sicheren Aufenthaltstitel bekommen. Da einige jedoch noch im Asylverfahren sind, entwickelte der Verein die „Workshops gegen die Angst“ - diese bereiten auf wichtige Termine vor und nehmen so zu einem guten Teil die Angst vor diesen.