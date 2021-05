Knapp sieben Monate lang durften die Gastronomen der Region keine Gäste in den Lokalen bewirten. Am Mittwoch, 19. Mai, ist dies unter bestimmten Voraussetzungen wieder möglich.

Im Purkersdorfer Lokal Nikodemus sind die Vorbereitungen für die bevorstehende Öffnung bereits in vollem Gange. Damit einher gehen auch kleinere Änderungen, wie Wirt Niki Neunteufel erzählt. „Wir haben das große Glück, dass wir sehr viele Räume haben und trotz Abstand eigentlich die übliche Anzahl an Sitzplätzen anbieten können. Im Normalfall haben wir bei Schlechtwetter zwei Räume offen, jetzt nehmen wir den dritten und vierten auch dazu.“

Auch der Schanigarten muss angepasst und neu gestaltet werden, um die Einhaltung der Abstände zu gewährleisten. Das bedeutet aber auch, dass weniger Gäste im Freien Platz haben werden. Um einige zusätzliche Plätze anbieten zu können, hat der Gastronom eine Anfrage an die Stadtgemeinde Purkersdorf gestellt. „Ich habe höflich angesucht, dass wir einen kleinen Bereich vor dem Lokal mitbenutzen dürfen. Die Signale sind positiv“, erzählt Neunteufel.

Bereits jetzt zeichnen sich gute Auslastung und viel Andrang ab. „Wir sind dank unseres Stammpublikums bereits gut gebucht. Ich rechne mit einem optimalen Betrieb und einer guten Auslastung.“ Aus diesem Grund gibt es ab dem 19. Mai im Nikodemus auch die komplette Speisekarte und das volle Angebot. „Wenn ich aufsperre, dann ganz oder gar nicht“, meint der Wirt. Lediglich eines ändert sich: Wegen der Sperrstunde um 22 Uhr wird es bereits ab 16 Uhr warme Küche geben.

Bewirtet werden die Gäste im Nikodemus dabei vom selben Personal wie vor der Schließung. „Ich bin froh, dass ich mich für das Modell der Kurzarbeit entschieden haben. Dadurch bin ich jetzt in der glücklichen Lage, die gesamte Mannschaft wieder zur Verfügung zu haben“, zeigt sich Neunteufel über diese Möglichkeit dankbar.

Nicht so rosig schaut die Personalsituation im Gasthaus Hochramalpe in Gablitz aus: Wirt Klaus Heinisch sucht dringend Mitarbeiter. „Die Personalsituation ist ein Wahnsinn. Wir suchen über das AMS, über Inserate, über alles, was es gibt. Insgesamt brauchen wir fünf Mitarbeiter für Küche und Service und ich bin froh, wenn ich überhaupt einen bekomme.“ Auch die Kontrolle der Eintrittstests werden für Heinisch eine Herausforderung. „Eigentlich bräuchte ich drei Mitarbeiter, die kontrollieren, weil mein Gastgarten drei Eingänge hat. Das kann sich ja keiner leisten“, so der Gastronom. Noch mehr ärgert ihn aber, dass im Handel keine Nachweise erbracht werden müssen.

„Wenn es Regeln gibt, dann sollten die für alle gelten“, sagt Heinisch. Die Gastronomie habe sieben Monate geschlossen halten müssen, die Geschäfte durften aber zeitweise öffnen und hatten zumindest eine Chance auf einen höheren Umsatz, so der Wirt. Wichtig wäre für Heinisch, dass das Wetter mitspielt: Der Gastgarten sei so groß, dass man auch mit einem Zwei-Meter-Abstand zwischen den Tischen vielen Gästen einen Platz anbieten könne. Im Gastraum sieht die Sache aber aufgrund der Anordnung der Räume anders aus. „Indoor verlieren wir 50 Prozent der Tische. Wir hoffen also auf schönes Wetter“, sagt Heinisch.

Oliver Pobaschnig öffnet sein Gasthaus in Wolfsgraben. privat, privat

Das Wirtshaus Oliver in Wolfsgraben öffnet am 19. Mai und kann ab dann zu den regulären Zeiten von Mittwoch bis Sonntag besucht werden. Auch der erste Samstag-Markt findet bereits in der Öffnungswoche mit den gewohnten Ständen und musikalischer Untermalung statt.

Die Wirtsleute Oliver Pobaschnig und Marika Sortschan bieten nicht nur ihren Gästen ein subjektives Sicherheitsgefühl durch lockere Bestuhlung der Sitzplätze, sondern haben vor allem auch soziale Kompetenz bewiesen: „Alle unsere 15 Mitarbeiter sind insgesamt fast sieben Monate in Kurzarbeit gewesen, niemand wurde gekündigt oder musste sich arbeitslos melden. Natürlich tragen wir da eine große finanzielle Wucht, die Förderungen haben ja bei Weitem nicht alles abgedeckt“, so Pobaschnig, der wie immer den Blick nach vorne richtet.

Wartungsarbeiten wurden bereits erledigt

Am Steinerhof in Pressbaum freut sich Familie Neusser auf das Aufsperren. Momentan werden die üblichen Services der Anlagen, wie zum Beispiel der Schank oder der Kaffeemaschine, durchgeführt. „Obwohl sich jetzt alle Gastronomiebetriebe gleichzeitig auf die Öffnung vorbereiten, haben wir sämtliche notwendigen Termine bei den Wartungsfirmen und unseren Lieferanten bekommen. Das Zusammenspiel funktioniert sehr gut, unsere Partner sind verlässlich“, berichtet Kurt Neusser.

Auch die schöne, große Terrasse wird gerade für ihren Einsatz fit gemacht. Das Stammpersonal kehrt aus der Kurzarbeit zurück. „Gott sei Dank mussten wir niemanden kündigen. Unser Team ist bestens eingespielt, und wir suchen auch noch einen Kochlehrling“, erklärt Kurt Neusser. Die Teststraße am Steinerhof kann noch bis zur Gastro-Öffnung genutzt werden. Danach wird der Raum wieder für die Bewirtung verwendet. Das Abholservice über ihren „Drive-In-Schalter“ ist bei den Gästen sehr gut angekommen. „Unsere Stammkunden haben uns durch die Krise getragen, dafür sind wir sehr dankbar“, erzählt Sigrid Neusser. Die Freude über die Öffnung der Gastronomie zeigt sich in den vielen Reservierungen, die bisher am Steinerhof eingetroffen sind.

Offen ist für die Gastronomen unter anderem die Frage, wie es mit Feiern von größeren Gruppen und länger geplanten Terminen weitergeht. Bundeskanzler Sebastian Kurz verkündete am Montag, dass es zurzeit zu keinen großen Feiern kommen würde. Er stellte aber in Aussicht, dass sich dies mit Juli ändern könne.