Kommendes Wochenende finden niederösterreichweit die Corona-Massentests statt – so auch in der Region Purkersdorf.

In Purkersdorf wird es insgesamt fünf Teststraßen geben: Zwei im Stadtsaal sowie drei im Turnsaal des Gymnasiums, nicht wie ursprünglich angedacht im Pfarrsaal. „Im Turnsaal haben wir am meisten Platz“, informiert Bürgermeister Stefan Steinbichler. Die Suche nach freiwilligen Helfern funktioniert gut, wie der Stadtchef erzählt. „Es haben sich bisher etwa 50 Freiwillige gemeldet, und es werden laufend mehr.“ Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr werden die Stadtgemeinde bei den Testungen unterstützen. In Purkersdorf kümmert sich die Feuerwehr etwa um Ordnung beim Ein- und Ausgang.

Feuerwehr liefert auch das Material aus

„Generell ist die Feuerwehr für die Auslieferung der Materialien verantwortlich. Das ganze Material wird nach Tulln zum NÖ Feuerwehr- und Sicherheitszentrum geliefert und gelangt von dort aus in die einzelnen Bezirke. Die Kameraden sind dann unterstützend für Hilfsdienste und Ordnerdienste da. Jede Feuerwehr unterstützt ihre Gemeinde je nach Bedarf“, erklärt Abschnittsfeuerwehrkommandant Viktor Weinzinger. Falls es zu Problemen mit dem Server kommen sollte, kann auch hier die Feuerwehr aushelfen. „Wir sind mit Tetra-Funkmit den Behörden verbunden“, sagt Weinzinger.

Auch in Gablitz achten die Mitglieder der örtlichen Feuerwehr darauf, dass beispielsweise die Abstandsregeln eingehalten werden. Statt zwei Teststraßen wird es nun sogar drei geben: zwei in der Festhalle und eine in der Glashalle. Die Organisation lief reibungsloser als erwartet und das gilt besonders für die Mobilisierung des Personals. Die Mitarbeiter des Gemeindeamtes sowie Gemeinderäte fast aller Fraktionen bilden die Basis, wie Bürgermeister Michael Cech erklärt. Dazu kommen viele Freiwillige. Beispielsweise kann die Gemeinde auf die Unterstützung der beiden Allgemeinmediziner Peter Balas und Nicole Schablas bauen. Zudem haben sich ein Kinderchirurg, seine medizinisch ausgebildete Ehefrau sowie zwei Ordinationsassistentinnen gemeldet. „Ich muss wirklich sagen, die Gablitzer ziehen gemeinsam an einem Strang“, freut sich der Bürgermeister.

In Mauerbach wird in der Schlossparkhalle getestet. „Wir haben zwei Teststraßen und zum Glück auch genügend Personal“, informiert Bürgermeister Peter Buchner. In Wolfsgraben haben sich zwei Ärztinnen bereit erklärt, die Abstriche vorzunehmen. Getestet wird hier im Wirtschaftspark.

„Wir haben am Mittwoch alles zur Post gebracht, und am Freitag sind schon die ersten Anmeldungen gekommen“

Sehr gut vorbereitet auf das Testwochenende ist auch die Gemeinde Tullnerbach. Das Informieren der Bürger funktionierte zügig. „Wir haben am Mittwoch alles zur Post gebracht, und am Freitag sind schon die ersten Anmeldungen gekommen“, sagt Bürgermeister Johann Novomestsky. Drei Teststraßen werden am Donnerstag in der Turnhalle der landwirtschaftlichen Fachschule Norbertinum aufgebaut. Ist der Andrang höher, kann auch eine vierte Teststation am Standort installiert werden, so der Ortschef. Ein erster Testlauf ist für Freitag geplant. In Pressbaum wird es vier Teststraßen an den Standorten Volksschule und Mittelschule geben. „An und für sich ist alles auf Schiene“, informiert Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner. Beim medizinischen Personal kann die Stadtgemeinde auf das Rote Kreuz zählen.

Auch in der Bezirksstelle arbeiten die Mitglieder des Roten Kreuz Purkersdorf-Gablitz auf Hochtouren. „45 freiwillige Sanitäterinnen und Sanitäter werden für die Abstriche im Einsatz stehen“, sagt Leiter Wolfgang Uhrmann. Die Zusammenarbeit mit allen politischen Verantwortungsträgern aber auch mit dem Verwaltungspersonal der Gemeinden funktioniere sehr gut. Der normale Rettungsdienst sowie die Hauskrankenpflege werden neben den Testungen ohne Einschränkungen weiterlaufen, betont Uhrmann.

Auch rund 25 Freiwillige vom Samariterbund werden kommendes Wochenende Abstriche nehmen. „Wir machen das gemeinsam mit dem Roten Kreuz und in Abstimmung mit den Gemeinden“, informiert Christian Hiel, Obmann des Samariterbund Purkersdorf.

Laut Umfrage auf noen.at werden sich 75 Prozent der Befragten testen lassen.