Gemeinsam gesund am Arbeitsplatz

Gesunde Ernährung am Arbeitsplatz sowie die eigene Fitness werden für Arbeitnehmende immer wichtiger. Einige Unternehmen der Region setzen bereits auf entsprechende Angebote.

Die Österreichischen Bundesforste mit Sitz in Purkersdorf bieten für Mitarbeitende in der Unternehmensleitung einen wöchentlichen Lauftreff an. Außerdem gibt es über die betriebliche Gesundheitsförderung Kooperationen mit Fitnessstudios in der Umgebung. Zudem veranstalten die ÖBf die österreichweiten „ÖBf-Winterspiele“. „Bei dem intern jährlich (außer während der coronabedingten Pause) stattfindenden Sportevent nehmen durchschnittlich rund 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter teil. Ausgetragen werden die Bewerbe Biathlon, Eisstockschießen und alpiner Riesentorlauf“, erklärt Daniela Schildhammer von den Bundesforsten.

„Zuckerfasten-Challenge“ in der Fastenzeit

Was die Ernährung betrifft, wird den Mitarbeitenden frisches Obst zur Verfügung gestellt. „Darüber hinaus wurden letztes Jahr österreichweit Online-Vortragsreihen zu verschieden Themenblöcken wie Ernährung, Bewegung und Psychische Gesundheit angeboten. Während der Fastenzeit gab es, begleitet von einer Diätologin, zum Beispiel auch eine „Zuckerfasten-Challenge“ sowie einen Ernährungspodcast“, sagt Schildhammer und betont: „Für die Jahre 2022 bis 2024 wurde der Unternehmensleitung der Österreichischen Bundesforste das dritte Mal das Gütesiegel der Betrieblichen Gesundheitsförderung verliehen.“

Auch bei der Raiffeisenbank Wienerwald gibt es bereits seit einigen Jahren Obst und Gemüse für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Bankstellen. „Diese Produkte erwerben wir von einem Biolieferanten aus der Region. Bezahlt wird dies vom Betriebsrat“, so die Info aus der Raiffeisenzentrale in Pressbaum. Kooperationen mit Fitnessstudios gibt es aktuell nicht. „Unser Betriebsrat sammelt allerdings viele Ideen und Anregungen auch hinsichtlich Gesundheit und wird diese auch mit unserer Geschäftsleitung diskutieren“, so Andrea Felber von Raiffeisen.

Sowohl körperliches Wohlbefinden als auch mentale Stärke ist dem SeneCura, mit Pflegeheimen in Purkersdorf und Pressbaum, wichtig. „Daher gibt es ein sehr umfangreiches Angebot, das in den einzelnen Häusern etwas unterschiedlich ist, um auf die individuellen Bedürfnisse der Menschen vor Ort einzugehen“, erklärt Karin Gastgeb, Head of Communications der SeneCura Kliniken- und HeimebetriebsgmbH.

Im SeneCura Sozialzentrum Pressbaum liege der Fokus beispielsweise auf umfassender Entspannung und Unterstützung. „Angefangen damit, dass es kostenlos eine Auswahl an frischem Obst und Getränken, wie Mineralwasser, Säfte und Tees für unser Team gibt. Sehr gerne nutzen die Mitarbeitenden auch in ihren Pausen den Ruheraum mit zwei Massageliegen zur Entspannung“, weiß Gastgeb.

Zur körperlichen Gesundheit würden auch die Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten im Haus beitragen – hier können die Mitarbeitenden die Behandlungen bei ärztlicher Verschreibung ohne den üblichen Selbstbehalt in Anspruch nehmen.

„Im Bereich mentale Gesundheit setzen wir einen Schwerpunkt auf Resilienz: Zu Beginn des Jahres gab es das Angebot einer natürlich ebenfalls kostenfreien Resilienzfortbildung für das gesamte Team“, berichtet die Pressesprecherin. Auch mit der Psychologin im Haus würde es spezielle Vereinbarungen geben, sie kann während der Arbeitszeit kostenlos von den Mitarbeitenden konsultiert werden. „Wenn sie dieses Angebot lieber außerhalb des Arbeitsplatzes nützen möchten, ist das auch möglich“, erklärt Gastgeb.

Ein „fittes“ Angebot gibt es auch von der Stadtgemeinde Pressbaum für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Seit zwei Jahren gibt es die Aktion ‚Rückenfit‘. Diese Aktion wird im Herbst wiederholt. In den Betriebsstätten der Gemeinde, Rathaus, Wirtschaftshof und Kindergärten, gibt es Gesundheitsteams, die sich um die Gesundheit der Mitarbeiter kümmern“, weiß Marlene Trenker von der Stadtgemeinde. Zusätzlich werden den Mitarbeitern Obstkörbe zur Verfügung gestellt und sie können außerdem Angebote der „Gesunden Gemeinde“ in Anspruch nehmen.

Auch die Psyche miteinbeziehen

Der gesamte Spar-Konzern organisiert und finanziert immer wieder die Teilnahme an Sportveranstaltungen, nicht nur für die Mitarbeitenden in der Zentrale, sondern auch in den Märkten. In der Spar-Zentrale in St. Pölten gibt es außerdem für die Mitarbeitenden eine Reihe von Angeboten von Yoga-Schnuppertrainings über Wirbelsäulengymnastik bis zu Shiatsu. Außerdem bietet Spar Vergünstigungen in Fitnessstudios.

Das Gesundheitsprogramm von Spar steht auf den Säulen „Ernährung, Bewegung, Vorsorge und Sicherheit“. Spar bietet außerdem in Zusammenarbeit mit der Caritas eine betriebliche Sozialberatung. „Mit diesem Angebot werden der Kopf frei von Sorgen und die Stabilität, Gesundheit und Leistungsfähigkeit gestärkt“, so Sprecher Hannes Glavanovits.

Gesunde Ernährung, Sportevents, Fitnessräume und, und, und gab es auch für die Mitarbeitenden des Universitätsklinikums St. Pölten, erzählt Betriebsrat Wolfgang Schrefl. Gab, denn nach Covid ist vieles davon erst wieder im Aufbau. Schrefl möchte allerdings auf eine wesentliche Sache hinweisen: die psychische Gesundheit. „Da ist die Belastung gerade sehr hoch und es liegt viel im Argen.“ Eine Entlastung des Personals wäre das Wichtigste.

