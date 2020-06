Trotz noch nie da gewesener Bedingungen konnte die Matura in den Höheren Schulen der Region gut bewältigt werden.

Stolz und zufrieden mit den Leistungen ihrer Schüler am BG/BRG Purkersdorf ist Direktorin Irene Ille. Insgesamt 61 Schüler in drei Klassen sind angetreten. „Die Maturanten haben sehr gut abgeschnitten – wie immer. Nur vier Personen müssen zur Kompensationsprüfung“, freut sich Ille. Negativ waren zwei Deutsch und drei Mathematik-Prüfungen – aufgeteilt auf vier Schüler. Am 23. Juni werden die Kompensationsprüfungen durchgeführt. „Und der ein oder andere kann sich die Note noch ausbessern“, so Ille. Auch 21 ausgezeichnete Erfolge und einige gute Erfolge erreichten die Schüler.

„Die meisten Schüler haben die zusätzliche Stunde genutzt.“ Irene Ille Direktorin BG/BRG Purkersdorf

Leere Prüfungen, wie in anderen Schulen, wurden keine abgegeben. „Damit habe ich aber auch nicht gerechnet. Die meisten Schüler haben sogar die zusätzliche Stunde genutzt“, weiß Ille. Die Atmosphäre während der Matura hat sie als sehr positiv empfunden.

Auch im Sacre Coeur in Pressbaum ist die Matura gut verlaufen. „Die Schüler haben alle Vorgaben brav eingehalten“, weiß Direktorin Sandra Spendlhofer. Auch am Sacre Coeur ist die Direktorin zufrieden mit der Leistung der Schüler. In Deutsch gab es drei negative Prüfungen, in Englisch zwei und in Mathematik eine. Bei der Kompensationsprüfung kann die Note noch ausgebessert werden. Einige Schüler hätten zwar ebenfalls eine negative Prüfung abgelegt, aber durch die Jahresnote, die in die Beurteilung hineinfließt, konnten sie positiv bewertet werden. „Das ist ein super Schnitt“, resümiert Spendlhofer, die auch stolz ist, dass alle 44 Schüler zur Matura angetreten sind. „Trotz Coronakrise“, fügt sie hinzu.

Insgesamt 50 Schüler haben sich auf die Matura im Wienerwaldgymnasium in Tullnerbach vorbereitet. „Die Matura ist reibungslos verlaufen“, teilt Schulleiterin Karina Bruckner mit.

Informationen zu den Ergebnissen gab es keine. Diese würden zentral bekannt gegeben werden.