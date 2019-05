Ein romantischer Spaziergang durch die Parks der Region, eine wilde Mountainbikeabfahrt durch den Wienerwald oder ein erfrischendes Bad. Die Bürger zieht es die Natur.

Wie überall kann auch beim Ausflug in die Natur ein Unfall passieren. Vor eineinhalb Jahren wurde der 60. Tut gut-Wanderweg in Pressbaum eröffnet. Drei Routen mit unterschiedlichsten Schwierigkeitsgraden führen dabei durch die Stadtgemeinde. Die Route drei war für einige Monate gesperrt wegen Holzräumungsarbeiten. Diese waren notwendig, um keine Wanderer zu gefährden.

„Es wäre wichtig, dass die Gemeinden als Betreiber für öffentliche Anlagen aus der Schusslinie gebracht werden.“ Arthur Rasch, Bürgermeister

Es gibt den Baumkataster. „Diesen zu erstellen kostet viel Geld“, sagt Pressbaums Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner über die Maßnahmen, die von der Stadtgemeinde gesetzt werden, um die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten.

Doch nur so hat die Gemeinde Überblick über jeden Baum, dessen herabfallende Äste unter Umständen zu einer Gefahr für die Freizeitsuchenden werden können. Ansonsten gibt es Versicherungen, die bei Haftungsfragen unter die Arme greifen. Hier wird jeder Fall geprüft, ob die Gemeinde bei einem Schadensfall auch wirklich haftbar gemacht werden kann. „Es gab einen Fall, wo eine Person nur eingeschränkt sehfähig war und die Gemeinde daher für eine Verletzung nicht verantwortlich war“, erzählt Schmidl-Haberleitner über einen Vorfall in jüngster Vergangenheit.

Dass Grundbesitzern und Gemeinden aber durchaus ernsthafte rechtliche Probleme erwachsen können, zeigte ein dramatischer Todesfall durch einen umstürzenden Baum in St. Pölten, jahrelange Diskussionen um eine Mountainbikestrecke am Muckenkogel und der Hechtbiss in der Pielachtaler Sehnsucht.

„Die Natur ist einfach nicht sicher“

„Die Natur ist einfach nicht sicher“, sagt St. Pöltens Baudirektor Kurt Rameis. Gezeigt hat sich das etwa im Jahr 2008. Das Sturmtief „Emma“ fegte über St. Pölten. Ein Baum knickte um, fiel auf ein Cabrio und eine darin sitzende Frau starb. Im Prozess wurde der Stadtgärtner zwar freigesprochen, aber die Stadt verurteilt. „Die Stadt hat über viele Jahre verabsäumt, einen Baum überprüfen zu lassen, der aufgrund seines Alters halbjährlich kontrolliert hätte werden müssen“, heißt es im Beschluss, den der Oberste Gerichtshof bestätigte. Das Urteil hatte weitreichende Folgen.

„Die Rechtsprechung hat nicht nur in St. Pölten, sondern österreichweit zu einer massiven Zunahme der Baumpflege und Baumkontrolle geführt“, weiß Markus Riegler von der städtischen Rechtsabteilung.

Mittlerweile hänge ein Damoklesschwert über den Köpfen der Bürgermeister, wie es der Fall vor bald vier Jahren in der Pielachtaler Gemeinde Hofstetten-Grünau zeigt, als ein Hecht einem Buben in den Fuß biss und ihm schwere Verletzungen zufügte. „Aber so etwas wie dort erinnert schon an amerikanische Verhältnisse“, so Wilhelmsburgs Bürgermeister Rudolf Ameisbichler.

Laut Gerichtsurteil sei nicht ausreichend abgefischt worden und die Gemeinde wurde dadurch zu einer Geldstrafe verurteilt. „Es wäre wichtig, dass die Gemeinden als Betreiber für öffentliche Anlagen aus der Schusslinie gebracht werden, wir verdienen damit ja auch nichts“, so Hofstetten-Grünaus Bürgermeister Arthur Rasch. Weil sich nun auch Biber im Badesee angesiedelt haben, verhängte er kurzerhand ein Badeverbot. Bei einem weiteren Vorfall wäre er Wiederholungstäter.

Das Badevergnügen bleibt den Besuchern in der Pielachtaler Sehnsucht zumindest dieses Jahr aus Sicherheitsgründen verwehrt.

Baudirektor Rameis kommentiert allgemein: „Die Natur ist einfach nicht sicher. Wer damit nicht zurechtkommt, kann sich ja im virtuellen Räumen erholen. Da kann dann höchstens der Akku ausgehen.“