Hatte Mann Sex mit Schaf? Gutachten soll Klarheit schaffen

Nicht schuldig wegen Tierquälerei bekennt sich jener Mann am Landesgericht St. Pölten, der sich im November des Vorjahres an einem Schaf auf einer Weide in Wolfsgraben vergangen haben soll. „Die Verletzungen am Schaf sind nicht durch Penetration entstanden“, erklärt dazu auch der Verteidiger des 61-Jährigen.

Wie Spermaspuren des Mannes auf das Schaf kommen, die auch durch einen DNA-Abgleich bestätigt worden waren, ist für den Richter allerdings ein Rätsel. Auch Blut sei im Genitalbereich des Schafes festgestellt worden. Erst nach mehrmaligem Nachfragen erklärte der Angeklagte schließlich, dass er, bevor er die Schafe gestreichelt hätte, masturbiert hätte. So könnte sein Sperma auf das Fell gelangt sein, war seine Erklärung, denn er habe die Tiere gefüttert und gestreichelt.

Besitzerin der Schafe rief Polizei

Aufgefallen sind die Verletzungen des Tieres der Besitzerin, die täglich zu den Schafen fährt, um zu schauen, ob alles in Ordnung ist. „Das Schaf hatte einen blutverschmierten Genitalbereich, auch die Vagina war erweitert und Blut tropfte heraus“, schildert sie ihre damaligen Wahrnehmungen im November. Auch für sie eindeutige Spermaspuren hätte sie gesehen. Zudem hätte das Tier verstört gewirkt. Sie rief schließlich die Polizei. Auch Amtstierarzt, Landeskriminalamt sowie ein weiterer Tierarzt wurden informiert und die Ermittlungen aufgenommen.

Ähnliche Fälle in der Vergangenheit

Auf die Frage des Staatsanwaltes, ob der Mann Schafe den Eseln bevorzuge oder umgekehrt und wie es zu ähnlich gelagerten Vorfällen in der Gemeinde in den Jahren 2019 und 2022 gekommen sein soll, äußerte sich der Angeklagte nicht. „Dazu muss ich mich nicht äußern“, sagte er.

Gutachten soll Klarheit bringen

Ein veterinärmedizinisches Gutachten soll nun Klarheit in die Angelegenheit bringen. Es soll festgestellt werden, ob die Blutungen auf die Trächtigkeit des besagten Schafes, das dann auch noch eine Fehlgeburt hatte, zurückzuführen ist oder ob penetriert wurde - mit einem Penis oder auch mit einem anderen Gegenstand. Die Verhandlung wurde vertagt.

