Der Juni war heuer der heißeste der Messgeschichte, und auch der Juli brachte viele St. Pöltner mit Temperaturen jenseits der 30 Grad zum Schwitzen. Die Arbeiter auf den zahlreichen Baustellen der Region bekommen die hohen Temperaturen mit allen Auswirkungen besonders zu spüren. Seit 1. Mai gilt für sie die Regelung, dass sie schon ab 32,5 Grad einen Teil ihres Gehalts bekommen, wenn der Arbeitgeber „hitzefrei“gibt. Bisher dürfte das die Betroffenen in der Region eher kalt lassen.

„Hitzefrei“ ist auf der Baustelle nicht immer so einfach

„Der Beton muss Wochen im voraus bestellt werden“, erklärt der Purkersdorfer Baumeister Claus Rechberger. Wenn der Beton an der Baustelle ankommt, muss er gleich verarbeitet werden. Auch bei heißen Temperaturen. Der Polier der Baustelle in der Wintergasse 30, Marek Mastela, achtet immer darauf, dass die Arbeiter viele Tätigkeiten im Schatten erledigen können.

„Wir schauen auch darauf, dass sie genügend Flüssigkeit zu sich nehmen und öfters kurze Pausen einlegen, sagen Rechberger und Mastela. Wenn die Wettervorhersage heiße Temperaturen verspricht, dann wird auf der Baustelle schon mal früher begonnen.

Das bestätigt auch Stefan Steinbichler vom Purkersdorfer Unternehmen Koos & Co. „Unsere Arbeiter beginnen um halb fünf Uhr früh und zwischen zwölf und halb eins wird dann aufgehört zu arbeiten. Ist viel zu tun, beginnen sie um 16 Uhr wieder.“ Herausforderung sei, dass die Arbeiter auf dem Dach „hackeln“ müssen.

„Hat es unten 39 Grad, dann hat es am Dach aufgrund der Reflexion locker 60 bis 70 Grad. Jede Hitzewelle ist für den Bau eine Katastrophe. Die Lücke, wo man gut arbeiten kann, wird immer kleiner“, sagt Steinbichler. Still stehen die Baustellen aber nicht, auch nicht bei der Böheimkirchner Firma Kickinger. „Das wollen die Mitarbeiter nicht, weil ihnen der Lohn abgeht“, berichtet Baumeister und Geschäftsführer Harald Schrittwieser. Die Arbeiter selbst hätten gar nicht so große Probleme mit dem Sommer-Hoch: „Die Leute, die immer draußen arbeiten, sind das anders gewohnt.“

Poliere treffen die Entscheidung

Je nach Baustelle würden Polier und Bauleiter entscheiden, wie man mit den hohen Temperaturen umgeht. So wurde bei einem Stallbau wegen der hohen Temperaturen um 14 Uhr aufgehört.

„Eine Dachbodendämmung legen wir auch nicht unbedingt bei 35 Grad“, erklärt Schrittwieser. In der Vorwoche sei auf einigen Baustellen früher begonnen oder früher aufgehört worden. Wenn große Flächen betoniert werden, müsse auch deshalb früher gestartet werden, weil zu hohe Temperaturen dem Beton nicht guttun.

Auch bei der Strabag treffen die Poliere direkt auf der Baustelle die Entscheidung, ob die Arbeit eingestellt wird oder längere Trinkpausen eingelegt werden. Diese Vorgehensweise, dass Vereinbarungen zwischen der Führungskraft und den Mitarbeitenden getroffen werden, ist bewährt und wurde auch bereits vor der neuen Schlechtwetterregelung so angewendet.

Aber auch jeder Einzelne auf der Baustelle muss, laut Strabag, mithelfen: Wer zu wenig trinkt, riskiert, dass sein Kreislauf nicht mehr mitspielt. Bei mittelschwerer Arbeit bei mehr als 30 Grad sollte alle 20 Minuten ein Viertelliter Wasser zu sich genommen werden. Sonnencreme, Kopfbedeckung, Sonnenbrille mit UV-Schutz und leichte Kleidung, die möglichst viel Haut bedeckt, schützen vor Sonnenschäden.

„Nach Möglichkeit sorgen wir für Beschattungen oder setzen Ventilatoren ein. Zudem stellen wir alkoholfreie Getränke zur Verfügung“, heißt es vom Unternehmen.

Bisher sind keine Baustellen schlechtwetterbedingt stillgestanden, weil sich die Arbeiter dagegen entschieden haben. War ein sehr heißer Tag angekündigt, haben sie sich – wie in den meisten Firmen – dazu entschlossen, in den kühleren Morgenstunden zu beginnen und früher aufzuhören.