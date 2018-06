Wann auch immer ein außergewöhnliches Wetterereignis bevorsteht, dann meldet sich der Gablitzer Peter Madritsch verlässlich bei der NÖN-Redaktion. So auch dieses Mal.

Seine Facebook-Gruppe umfasst derzeit 2.500 Mitglieder, die nicht genug bekommen können von den Wetterprognosen Madritschs. Seit ein paar Wochen bedient er die Gruppe auch mit „Plap“ (Peda’s Longterm Analysis Prognose). Dies erlaubt auch eine Wettervorschau für den gesamten Juni, und der hat es in sich. „Ab Mittwoch entstehen großräumige Unwetter mit Starkregen und Hagel. Besonders der Wienerwald ist hierfür ein potenter Kandidat“, erklärt Madritsch.

Für die NÖN fertigte Peter Madrisch exklusiv eine eigene „Plap“ (Peda’s Longterm Analysis Prognose) für Juni an. | NOEN, www.heast.at

Österreich befinde sich seit geraumer Zeit in einer „Baro-Sumpf-Wetterlage“, und das noch bis zur Monatsmitte. „Grund dafür sind die geringen Druckunterschiede in Mitteleuropa“, sagt Madritsch vereinfacht. Sobald die Sonne am Morgen den Horizont hinweggleitet, heizt sie wie in einem Kochtopf die feuchte Luft wieder auf. Der Wasserdampf steigt empor, und jeweils bis zum Nachmittag kocht der Topf regelmäßig über. „Gewitter und Schauer entstehen, die zum späten Abend wieder abflachen, bis das Spiel am nächsten Tag wieder beginnt“, so Madritsch.

Peter Madritsch hat den Blick stets auf die Wetterkarte gerichtet. | NOEN, privat

Bis zum kommenden Wochenende- und darüber hinaus besteht stark erhöhte Unwettergefahr, da die Feuchte nicht entweichen kann, und die Temperaturen über 30°C steigen. Nach einer kurzen „Abkühlung“ zur Monatsmitte, kommt die nächste erhebliche Hitzewelle aus dem Süden. „Der Juni wird den nächsten Hitzerekord knacken“, ist sich Madritsch sicher.

Aktuelle herannahende Unwetter sind in der Gruppe (www.heast.at) sofort online.