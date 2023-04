Hydrogele im Einsatz gegen Trockenheit

Die vergangenen Tage waren zwar geprägt von reichlich Regen, dennoch war es die Wochen und Monate davor viel zu trocken gewesen. Bemerkbar macht sich das vor allem in der Land- und Forstwirtschaft.

Die Trockenheit spüren auch die Bio-Landwirte Verena und Johann Brabec. „Jetzt, zu Beginn der Weidesaison, reduzieren wir die Weidezeiten der Tiere, damit die Wiese nicht gleich wieder weg ist“, beschreibt Verena Brabec-Wolf eine ihrer Maßnahmen. Beim Futter gibt es keine Probleme, da vom Vorjahr noch ausreichend Futterreserven vorhanden sind. Bei den Ackerfrüchten kommt es darauf an, ob sie bereits im Herbst oder erst im Frühjahr angebaut werden.

„Getreide wird schon im Herbst ausgesät und profitierte vom bisherigen Niederschlag. Beim Mais, der erst im April oder Mai ausgesät wird, wird es schon spannender, ob es genug Niederschlag geben wird“, erklärt Brabec-Wolf. Die Felder zu bewässern ist für Familie Brabec noch kein Thema. „Wir vertrauen auf den natürlichen Weg. Und wenn es einmal regnet, kann es schnell wieder zum Positiven umschlagen“, erklärt Brabec-Wolf.

Dass die Situation im gesamten Bezirk problematisch ist, weiß auch Anton Kaiblinger, Obmann der Bezirksbauernkammer St. Pölten. „ Die Winterkulturen leiden sehr unter der Trockenheit“, sagt er. Aber auch für den Anbau der Frühjahrskulturen sei es ein Problem, wenn es zu trocken ist.

Besonders wichtig ist, wasserschonend zu arbeiten

Die Situation im Bezirk ist laut Kaiblinger überall recht ähnlich. Einzelne Gebiete, die besonders von der Trockenheit betroffen sind, gebe es nicht. Aber jene Gebiete, in denen es schon immer eher trocken war, sind nun noch trockener. Deswegen sei es besonders wichtig, wasserschonend zu arbeiten. Bei jeder Bodenbearbeitung verdunstet Wasser, deswegen rät Kaiblinger, im Frühjahr weniger Arbeiten durchzuführen. Bei der Sortenwahl könne man zwar auf möglichst trockenheitsresistente Kulturen setzen, aber „wenn es nicht regnet, wächst auch nichts“.

Grund zur Panik sei die aktuelle Situation jedoch nicht. Auch im Frühjahr 2022 war es trocken, dennoch gab es im Bezirk Spitzenerträge. „Wenn der Regen noch ausreichend kommt, dann passt alles“, zeigt sich Kaiblinger optimistisch.

„Bäume brauchen im Frühjahr viel Wasser“

Auch im Wald macht sich die Trockenheit bemerkbar. „Bäume brauchen im Frühjahr viel Wasser, um nicht in Trockenstress zu kommen und optimal zu wachsen - und dafür ist eine möglichst langsam schmelzende Schneedecke optimal. Wenn es über einen längeren Zeitraum im Winter sehr warm ist und die Schneedecke nicht so gebildet wird, werden die Wasserspeicher nicht optimal gefüllt und den Bäumen steht im Frühling weniger Wasser zur Verfügung. Das setzt dem Wald zu, denn zu wenig Wasser vor und während der Vegetationsperiode schwächt die Bäume und macht sie auch anfällig für Schädlinge“, weiß Birgit Ginzler von den Österreichischen Bundesforsten (ÖBf).

Die ÖBf setzen daher auf eine nachhaltige Bepflanzung und auf den sogenannte „Wald der Zukunft“. Im Zuge dessen werden Bäume gepflanzt, die mit den sich verändernden Witterungsbedingungen gut zurechtkommen, wie etwa Tanne oder Lärche. „Schädlinge wie den Borkenkäfer gibt es für jede einzelne Baumart. Darum ist ein artenreicher Mischwald so wichtig, damit sich ein Schädling nicht großflächig auswirken kann“, so Ginzler.

Man setzt aber nicht nur auf Aufforstung und nachhaltige Waldbewirtschaftung, sondern auch auf Forschung. Gemeinsam mit der Universität für Bodenkultur Wien testen die Bundesforste aktuell den Einsatz sogenannter Hydrogele, die eine Wasserversorgung der Pflanzen in Trockenperioden sicherstellen sollten. „Die ökologisch abbaubaren Granulate werden direkt mit dem Jungbaum in den Boden gepflanzt. Regnet es, können sie ein Vielfaches ihres Gewichts an Wasser aufnehmen und geben es in weiterer Folge dosiert wieder an die Pflanze ab“, erklärt Ginzler.

Eine große Gefahr, die die Trockenheit mit sich zieht, sind Waldbrände. „Die Waldböden sind bis tief ins Erdreich völlig ausgetrocknet“, sagt Bezirksfeuerwehrkommandant Georg Schröder. Nur in den seltensten Fällen ist ein Blitzschlag für ein Feuer verantwortlich, sagt Schröder. Die Auslöser sind meist menschliches Fehlverhalten, wie unachtsames Hantieren mit Feuer, Feuerwerkskörper oder weggeworfene Zigaretten.

Wie gefährlich die Situation ist, habe man im Bereich Karlstetten im Bezirk St. Pölten gesehen. Schröder: „Nur durch massiven Einsatz von 350 Mann, einem Löschhubschrauber und die richtigen taktischen Maßnahmen ist ein Feuerinferno verhindert worden.“

