Mit Sport geht es wohl am einfachsten – das werden sich die Gründungsväter und -mütter wohl gedacht haben, als sie sich eine erste gemeinsame Veranstaltung der Kleinregion „Wir 5 im Wienerwald“ überlegt haben. Denn sie kamen auf die Idee, eine Beachvolleyball-Serie ins Leben zu rufen. Am Samstag, 23. Juni, geht es los in Purkersdorf.

Gablitz, Mauerbach, Purkersdorf, Tullnerbach und Wolfsgraben starten damit gleich im ersten Jahr ihres Bestehens als Kleinregion sportlich in die gemeinsame Zukunft. Nach der gemeinsamen Erarbeitung der Kleinregionsstrategie und eines gemeinsamen Logos ist der Beachvolleyball-Cup nun die erste gemeinsame Veranstaltung. „Ein Ziel der Kleinregion ist es, alle Generationen einzu binden, und das ist auch das sportliche Ziel des Turniers“, erklärt der erste Obmann der Kleinregion Michael Cech.

Der Wienerwald Beach Cup (WWBC) richtet sich an alle regelmäßig spielenden Hobbyvolleyballer. Jung und Alt können sich auf einer eigens eingerichteten Homepage (www.wwbc.at) anmelden.

Wanderpokal, Ehre und Restaurant-Gutscheine

Das Turnier wandert durch alle Mitgliedsgemeinden, die über einen Beachvolleyball-Platz verfügen. Mauerbachs Termin findet daher in der Nachbargemeinde Gablitz statt. Dort geht auch das große Finale der Serie über die Bühne.

Die Sieger werden mit einem Wanderpokal geehrt und erhalten von der Firma Rudi Dräxler Immobilien Restaurantgutscheine im Wert von 300 Euro. Wer heuer an mindestens drei Turnieren teilnimmt, erhält auch ein WWBC-Funktionsshirt.

Die Bürgermeister der Region übernehmen den Ehrenschutz für die Turnier-Serie und wollen sich dabei auch sportlich einbringen.