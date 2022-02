Impfprämie bringt 30.000 Euro für Gemeindekassen

Jede niederösterreichische Gemeinde, in der zumindest 80 Prozent der Bevölkerung ab 12 Jahren geimpft ist, darf sich über eine Impfprämie freuen. Seit vergangener Woche dürfen sich auch die Gemeinden der Region – Purkersdorf, Gablitz, Mauerbach, Wolfsgraben, Tullnerbach und Pressbaum – über einen finanziellen Zuschuss fürs Gemeindebudget freuen.

Spitzenreiter in der Region ist nach wie vor Mauerbach. Hier hat knapp 81 Prozent der Bevölkerung ein aktives Impfzertifikat (Stand Montag). „Das ist natürlich ein willkommenes Geschenk für die Gemeinde, wo ich jeden einzelnen Bürger in die Verantwortung nehme, sich impfen zu lassen“, sagt Mauerbachs Bürgermeister Peter Buchner im NÖN-Gespräch.

Wie das Geld investiert werden soll, steht noch nicht fest. Buchner verspricht aber: „Wir werden das Geld sicher sinnvoll investieren. Aktuell haben wir uns aber noch keine Gedanken darüber gemacht. Es ist noch zu früh, da das Geld auch noch gar nicht da ist.“

Investition in Wolfsgraben noch offen

Auch in der Gemeinde Wolfsgraben ist noch offen, wie die 30.000 Euro investiert werden sollen. „Die Impfprämie wurde doch eher überraschend seitens der Regierung angekündigt“, meint Bürgermeisterin Claudia Bock. Als nächster Schritt folgen in der Gemeindevertretung nun Beratungen, wie das Geld verwendet werden soll. „Es wird sich aber sicher etwas finden“, fügt die Bürgermeisterin hinzu.

Beim Gablitzer Bürgermeister Michael Cech ist die Freude über die Impfquote und die damit verbundene Impfprämie groß. „Ich freue mich über jedes Zusatzeinkommen für die Gemeinde. Wir konnten sicher auch mit dem großen Impfangebot zusätzlich zu der hohen Impfquote beitragen“, meint Cech.

Anders als in Mauerbach und Wolfsgraben äußert der Ortschef bereits Wünsche, wie das Geld investiert werden könnte. „Nachdem es hier um ein Gesundheitsthema geht, wäre mein Wunsch, die 30.000 Euro gesundheitsrelevanten Themen zukommen zu lassen, etwa in die Demenzregion oder die Initiative Gesunde Gemeinde. Das wäre mein persönliches Ziel. Was letztendlich wirklich mit der Summe passiert, muss man aber jetzt in den Gremien abstimmen“, erläutert Cech.

Das nächste Ziel des Gablitzer Bürgermeisters ist es, die 85-Prozent-Marke zu erreichen. „Ich glaube, dass man nicht jeden von der Impfung überzeugen und auch niemanden dazu zwingen kann. Ich denke aber, dass der nächste Schritt, nämlich die 85 Prozent, relativ realistisch sein sollten“, so Cech.

Auch Purkersdorfs Bürgermeister Stefan Steinbichler freut sich, dass die Stadt die 80-Prozent-Marke erreicht hat und er strebt bereits als nächsten Schritt eine Impfquote von 85 Prozent an. Gleichzeitig verspricht der Stadtchef: „Wir werden weiterhin ein gutes Angebot für die Menschen schaffen, die impfen gehen möchten.“

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren