„Wir wollen den Begriff ,Bäuerin’ auf Landfrauen erweitern und damit eine neue Zielgruppe und mehr Mitglieder ansprechen sowie eine größere Reichweite erzielen“, erläutert die engagierte Gemeindebäuerin Erika Berger. Sie ist seit zehn Jahren als Vorsitzende des Vereins „Die Bäuerinnen NÖ“ tätig und übernahm die Funktion von Veronika Breitner, der späteren „Wienerwälderin 2016“. War sie anfangs nur für Pressbaum zuständig, wurde die Mitgliederzahl vor fünf Jahren durch die Zusammenlegung mit Tullnerbach und Wolfsgraben auf 33 erweitert.

Der Verein fördert mitunter den Dialog zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft, steigert den Zusammenhalt in der Landwirtschaft und stärkt die Frau im ländlichen Raum. Zahlreiche Kurse betreffend landwirtschaftliche Fachthemen, Kultur und Brauchtum, kreatives Gestalten oder Wissenswertes rund um Lebensmittel werden ebenfalls angeboten. Die Initiative besteht seit über 40 Jahren, rund 40.000 Frauen sind derzeit Mitglieder dieser Plattform der Landwirtschaftskammer Niederösterreich.

Köttler will Landfrauen besser vernetzen

„Es ist unser Ziel, innerhalb der Region das Netzwerk zu erweitern und zu stärken, indem wir den Berufsstand öffnen und weitere Frauen ansprechen, die großes Interesse am Leben im ländlichen Raum haben“, so Berger, die am Rauchengern auch ihre Frühstückspension Almstüberl betreibt. Gemeinsam mit Jungbäuerin und Mondelfen-Kräuterexpertin Michaela Köttler aus der Brentenmais entwickelt sie gerade ein erstes Programm zur Wiederbelebung und ländlichen Aufwertung des Speckgürtels.

„Es war nicht schwer, Michaela für den Verein zu begeistern. Sie ließ sich sehr leicht motivieren“, so die Gemeindebäuerin. Köttler hat einen städtischen Background, ist vor knapp zehn Jahren nach Pressbaum gezogen und möchte am Wissen der etablierten Bäuerinnen partizipieren: „Es wird Vernetzungen geben, die für uns beide gut sind. Erika versteht mich, sie teilt meine Anliegen, und ich möchte die entdeckte Liebe zum Land jenen weitergeben, die denselben Schritt wagen wie ich.“