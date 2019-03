Der Tisch ist gedeckt, das „Reserviert“-Schild postiert, alles steht bereit für die Gäste. Doch kurz vorher kommt ein Anruf: „Leider müssen wir die Reservierung absagen“, heißt es dann. Aber auch nur im besten Fall, denn manche Kunden tauchen erst gar nicht auf. „Es kommt alles vor“, weiß Oliver Pobaschnig vom Wolfsgrabener Wirtshaus Oliver.

Besonders ärgerlich ist es für die Wirte der Region an ganz speziellen Tagen wie Muttertag oder Valentinstag. „Da wird sogar in mehreren Restaurants gleichzeitig reserviert und die Mutter oder die Partnerin entscheidet dann spontan, wo das Essen stattfinden soll. Fällt die Wahl auf jemand anderen, bleibt der Tisch leer“, berichtet Nikodemus-Wirt Niki Neunteufel. Aber er pflichtet Pobaschnig bei, wenn dieser behauptet, dass es eine gewisse Bandbreite bei den Gästen gebe.

Palette an Ausreden ist vielfältig

„Es gibt auch jene, die höflich anrufen, sich entschuldigen und die Reservierung absagen. Schließlich kann auch einmal etwas dazwischen kommen“, zeigt Pobaschnig Verständnis für manche Situationen.

Im Gablitzerhof, der seit einigen Monaten von Smajo Softic geführt wird, sind Stornogebühren absolut kein Thema. „Es ist möglich, bei uns auch kurzfristig eine Reservierung abzusagen. An eine Stornogebühr denken wir nicht“, erklärt Softic.

Im Wirtshaus Oliver wird eine Telefonnummer für Rückfragen notiert, sollten die Gäste nicht erscheinen. „Da höre ich dann auch Sachen wie ,Mein Mann hat ganz sicher angerufen und die Reservierung storniert‘“, erzählt Pobaschnig. Von Stornogebühren hält er aber trotzdem nichts. „So verliert man im Endeffekt nur Kunden“, sagt Pobaschnig.

Das sieht auch Neunteufel so: „Wir haben hauptsächlich Stammkunden, bei uns würde eine Stornogebühr nach hinten losgehen.“ Aber es handle sich bei einer Reservierung um einen mündlichen Vertrag. Würde eine Absage öfter vorkommen, so würde Neunteufel den Tisch nicht länger als 15 Minuten freihalten. „Normalerweise bleibt ein Tisch für unsere Stammgäste eine Stunde reserviert. Es kann sich ja auch einmal um ein Missverständnis handeln“, so Neunteufel.

Neunteufel gibt auch noch zu Bedenken, dass der Wirt immer den Schwarzen Peter in der Hand halte. „Kommen Gäste nicht, bleibt der Tisch leer und uns entgeht der Verdienst, und wenn der Tisch nicht bereit stehen sollte, hagelt es schlechte Bewertungen im Internet.“