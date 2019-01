Mit dem neuen Jahr ändert sich die Gesetzeslage für Jugendliche, was Rauchen und Alkoholkonsum betrifft. Damit machen sich nun auch Festveranstalter, Lokalbetreiber und die Exekutive vertraut. So wird die Feuerwehr, die im ganzen Land während des ganzen Jahres Bälle und Feste veranstaltet, laut Bezirksfeuerwehrkommandant Georg Schröder „die Kontrollmechanismen an das neue Gesetz anpassen“.

So wie bereits in der Vergangenheit werde das bei Feuerwehrfesten schon seit Jahren mit verschiedenartigen Bändern um das Armgelenk und einem Sicherheitsdienst geregelt. „Bisher wurde an Unter-16-Jährige nichts Hochprozentiges verkauft. In Zukunft betrifft das eben auch die Unter-18-Jährigen. Aber mit keinem Gesetz wird man das sogenannte Vorglühen verhindern können. Hier ist jeder Fest-Veranstalter machtlos“, weiß der Bezirkskommandant, für den der Jugendschutz hohe Priorität hat.

Schröder sieht aber auch die Schwierigkeit bei der Kontrolle: „Wie man sich die Kontrollen beim Rauchen vorstellt, wenn die Unter-18-Jährigen ihre eigenen Zigaretten mithaben, muss mir wer erklären. Und wenn ein 14- oder 15-Jähriger noch nach 1 Uhr unterwegs ist, liegt das in erster Linie in der Verantwortung der Eltern.“

Auf dem Gelände des Purkersdorfer Gymnasiums gibt es keine Möglichkeit zu rauchen. „Am Schulgelände war es ohnehin auch schon vorher nicht mehr möglich zu rauchen. Es gab allerdings ein Platzerl auf Gemeindegrund, wo von den Rauchern genau darauf geachtet, wurde, dass es sauber gehalten wird“, erzählt Direktorin Irene Ille. Die Direktorin ist außerdem überzeugt, dass durch das neue Gesetz immer weniger junge Leute am Glimmstängel ziehen werden: „Die Zahl der Raucher wird sich durch das neue Gesetz noch einmal verringern.“ Am Purkersdorfer Gymnasium gibt es außerdem nur wenige Schüler, die über 18 Jahre alt sind.

Beim Pressbaumer Jugendverein hat man dem neuen Gesetz bereits vorgegriffen. Bei Veranstaltungen wie dem Clubbing gibt es drei Kategorien. „Die Jugendlichen erhalten je nach Alter unterschiedliche Armbänder“, erklärt Obmann Thomas Tweraser die Vorgehensweise. Dadurch wird festgelegt, was sie an der Schank erhalten. „Für 16 bis 18-jährige gab es ohnehin nur Wein und Bier“, sagt Tweraser.

Alkohol ist im Purkersdorfer Jugendverein kein Thema. Rauchen ist in den Räumlichkeiten ebenfalls verboten. Für Robert Eder, den Geschäftsführer des „„re:spect“-Jugendzentums in Purkersdorf ist die Sache mit dem neuen Jugendschutzgesetz juristisch klar, allerdings sieht er ein pädagogisches Problem. Denn vor dem Zentrum gibt es eine Schutzzone. Wenn die Jugendlichen außerhalb von „re:spect“ auf der Straße rauchen, fällt das trotzdem auf das Zentrum zurück. Nun wird versucht, eine Lösung zu finden. Dabei soll vermieden werden, dass das Jugendzentrum für die Zielgruppe „uncool“ wird. „Das wäre kontraproduktiv“, sagt Eder. „re:spect“ möchte nun auf ältere Jugendliche setzen, die den jüngeren Vorbild sein sollen.