Kinderbetreuungs-Ausbau: „Viele Fragen sind noch offen“

Die Senkung des Kindergarten-Alters auf zwei Jahre, flächendeckende Nachmittagsbetreuung und ein kostenloses Vormittagsbetreuungsangebot schon für 0- bis Zweijährige: Das sind die wesentlichen Punkte der Kinderbetreuungsreform, die im November beschlossen und bis 2027 in Niederösterreich umgesetzt werden soll.

Auf die Gemeinden kommt dadurch eine Menge Arbeit zu: Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) rechnet damit, dass für die Erweiterung des Angebots niederösterreichweit 850 neue Gruppen in Kindergärten und Krippen benötigt werden.

„Wir wissen derzeit nichts Konkretes. Wir müssen einmal schauen, wie der Gesetzestext lauten wird.“

Gruppen, für die es aktuell in vielen Gemeinden jedoch keinen Platz gibt. „Platz für neue, zusätzliche Gruppen müsste bei uns in Purkersdorf geschaffen werden, den gibt es aber derzeit nicht“, sagt Bürgermeister Stefan Steinbichler.

Grundsätzlich befürwortet er die geplanten Änderungen, verweist aber darauf, dass noch viele Fragen offen sind. „Wie viele Kinder dürfen in einer Gruppe sein? Ab wann braucht man zwei Betreuerinnen? Viele Fragen sind noch offen, die bis zur Umsetzung geklärt werden müssen“, fordert der Stadtchef.

Ähnlich sieht es Mauerbachs Bürgermeister Peter Buchner. „Wir wissen derzeit nichts Konkretes. Wir müssen einmal schauen, wie der Gesetzestext lauten wird.“ Auch er betont, dass noch einiges geklärt werden müsse.

„Es kommt darauf an, ob die Gruppengröße verkleinert wird. Wir haben bei uns in Mauerbach bereits jetzt schon kleinere Gruppengrößen, als vorgegeben. Und es muss auch geklärt werden, ob die Grünflächen bei den Gruppen so bleiben oder ob auch hier die Größe verändert wird“, sagt Buchner. Bis den Gemeinden allerdings schriftlich mitgeteilt wird, wie die Sachlage ist, könne er jedoch nur spekulieren.

Aktuell nur spekulieren kann auch Pressbaums Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner. „Ich kann mir vorstellen, dass auf dem Brosig-Grundstück ein Kindergarten gebaut wird – gemeinsam mit einer Genossenschaft. Im unteren Bereich könnte ein Kindergarten entstehen, darüber Wohnungen. So würden auch die Kosten für die Gemeinde im Rahmen bleiben“, sagt Schmidl-Haberleitner. Aktuell haben alle Kindergartenkinder einen Platz bekommen. Im Notfall können laut dem Stadtchef auf Plätze im Sacré Coeur zugekauft werden.

Ausbau in Gablitz für 2023 geplant

Auch in Gablitz muss mehr Platz für neue Kindergartengruppen geschaffen werden. Der Ausbau des Kindergartens in der Kirchengasse geht bereits dieses Jahr in Planung, gebaut wird voraussichtlich 2023. „Wir sind eine Gemeinde mit viel Zuwachs“, so der stolze Bürgermeister Michael Cech. Im Moment gibt es bereits neun Gruppen in Gablitz. Zwei davon sind Betreuungsgruppen ab einem Jahr, die von der Gemeinde zur Verfügung gestellt werden, und das schon seit zehn Jahren.

Bei großem Andrang muss auch der Kindergarten in Tullnerbach ausgebaut werden. „Der Ausbau wird eine zusätzliche Belastung für die Gemeinde, aber die Eltern brauchen natürlich Unterstützung“, so Bürgermeister Johann Novomestsky.

Auf einen Ausbau bereitet sich auch Wolfsgraben vor. Laut Bürgermeisterin Claudia Bock ist der Kindergarten momentan voll ausgelastet, für mehr Gruppen ist zu wenig Platz. Helferinnen und Helfer gäbe es genug, Bock sehe jedoch ein Personalproblem im Sommer während der Urlaubszeit.

Hinsichtlich Personal sind sich alle Bürgermeister relativ einig. „Es wird bestimmt schwierig, ausreichend Personal zu finden. Vor allem, weil sich dann ganz Niederösterreich auf die Suche nach Pädagogen und Helfern machen wird“, sagt Mauerbachs Peter Buchner. Ob genügend Personal vorhanden wäre, bezweifelt auch Purkersdorfs Stadtchef Stefan Steinbichler. „Aktuell wüsste ich nicht, wo wir zusätzliche Helferinnen und Helfer hernehmen sollten.“

