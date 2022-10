Klausur der „Wir 5 im Wienerwald“: Neue Strategie wird erarbeitet

Im Zuge einer Klausur trafen sich Vertreter der Gemeinden Purkersdorf, Gablitz, Mauerbach, Wolfsgraben und Tullnerbach, um die Strategie der Kleinregion „Wir 5 im Wienerwald“ weiter auszuarbeiten.

Im Zuge der „Demenzfreundlichen Region – a caring region“ konnten bereits gemeinsam Impfstraßen organisiert und eine regionale Gesundheitskoordinatorin bestellt werden. Außerdem konnten bereits Angebote, wie etwa ein Demenzcafé, geschaffen werden.

Ein weiteres Vernetzungstreffen der regionalen Projektpartner findet am 8. November in Purkersdorf statt, bei dem weitere Maßnahmen ausgearbeitet werden sollen. Ein anderer wichtiger Baustein in der kleinregionalen Zusammenarbeit ist die Bereitstellung flexibler öffentlicher Mobilitätsangebote und die Unterstützung des Alltagsradverkehrs.

Die Strategieentwicklung und Projektplanung für die kommenden fünf Jahre wird durch die Schwerpunkte Jugend, Sport und Freizeit ergänzt. So findet 2023 auch wieder der Beachvolleyballcup der Kleinregion statt.

