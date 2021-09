Rund 3.450 Taferlklassler starten am Montag im Bezirk St. Pölten in ihr erstes Schuljahr. Die NÖN hat sich in den Schulen der Region umgehört, wie das neue Schuljahr wird.

In der Mittelschule Pressbaum ist die Zahl der Schulanfänger im Vergleich zum Vorjahr gestiegen: 20 Schüler werden in einer 1. Klasse beginnen, im Vorjahr waren es etwa 15. In puncto Ausstattung gibt es keine Veränderungen: „Wir sind gut ausgestattet“, so Thomas Pölzl, der seit zehn Jahren Direktor der Mittelschule Pressbaum ist und im Vorjahr zusätzlich die Leitung der Mittelschule und der Polytechnischen Schule Neulengbach übernommen hat. Die Sommerschule in Pressbaum konnte wie geplant in der Vorwoche gestartet werden, obwohl es zunächst Probleme gab, ausreichend Personal zu finden. Das Projekt laufe gut, so Pölzl. In zwei Gruppen werden Schüler auf den Schulbeginn vorbereitet. Eine gut funktionierende Sommerschule gibt es auch im BG/BRG Purkersdorf (siehe Seite 12). Zum Schulanfang wird es – wie jedes Jahr im Gymnasium – sechs erste Klassen geben. „Ich musste natürlich Schüler abweisen, aber der Großteil kommt hinein“, berichtet Direktorin Irene Ille, die seit 25 Jahren die Schule leitet. Drei Jahre hat sich noch bis zu ihrem wohlverdienten Ruhestand. „Diese werde ich mit Freude umsetzen“, sagt die Pädagogin.

Einen Lehrerwechsel hat es am BG/BRG gegeben. „Wir haben vier Lehrer verabschieden müssen, die sehr lange dieser Schule treu waren und sie mit aufgebaut haben“. Irene Ille.

Wie bereits die letzten drei Jahre startet die Schulsaison im Tullnerbacher Wienerwaldgymnasium auch heuer mit fünf ersten Klassen, davon ein Gymnasiumszweig und je zwei Klassen mit naturwissenschaftlichem und Kunst-Schwerpunkt. Da in der Oberstufe im neuen Schuljahr eine zusätzliche Klasse geführt wird, kommen einige neue Lehrer hinzu, die teilweise aber auch als Karenzvertretung eingesetzt sind „Auch die Bauarbeiten am neuen Schulgebäude laufen erwartungsgemäß gut und sind im Zeitplan. Über die Sommerferien wurde das erste Geschoß errichtet“, berichtet Schulleiterin Karina Bruckner. In der Volksschule Purkersdorf gibt es wieder vier erste Klassen. Deren Räumlichkeiten wurden zum Ferienende mit einem Smartboard ausgestattet (siehe Seite 10). Bei den Testungen der Taferlklassler möchte Direktorin Manuela Dundler-Strasser mit dem Roten Kreuz und den Eltern zusammenarbeiten. „Die Kinder kennen die Testungen vom Kindergarten ja noch nicht“, so Direktorin.