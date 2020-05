1945 erreichte der Zweite Weltkrieg die Wienerwaldregion. Zum ersten Mal seit den Kriegen gegen Napoleon in den Jahren 1805 und 1809 zogen fremde Truppen ins Land. Dass der Krieg näherkommt, konnte man seit 1944 spüren. Nachdem die Alliierten 1943 in Italien gelandet waren, begannen Fliegerangriffe auf Österreich.

Die Angriffe waren massiv: 300 Bomber der US-Airforce griffen am 6. November 1944 an. Häufig kam es zu Luftkämpfen, immer wieder zu Abschüssen über der Region Wienerwald. Konnten sich die Bomber ihrer Last nicht über dem Ziel entledigen, warfen sie sie über Feldern ab. Gegen die Eisenbahnen kämpften die Alliierten mit Tieffliegerangriffen. Ende März 1945 überschritt die Rote Armee die Grenze nach Österreich. Zwei Wochen lang zog die Front über die Wienerwaldregion. Eine von Hitlers Eliteeinheiten, eine SS-Division, hatte die Aufgabe, die Gegend zu verteidigen. Die Rote Armee griff von Osten und Süden aus Wien an. Teile der Armee drangen durch den Wienerwald nach Norden in die Region vor. Das Ziel: Wien einschließen.

Miterlebt hat das Kriegsende auch die Gablitzerin Eleonore Jauck. Sie wurde 1938 geboren. Sieben Jahre war sie alt, als der Krieg zu Ende war. Schlimme Erinnerungen daran hat sie keine. „Ich weiß nur, dass wir immer Hunger hatten“, erzählt Jauck, die damals gerade eingeschult wurde. An häufigen Fliegeralarm kann sie sich erinnern. „Wir sind dann immer in einen Luftschutzkeller geflüchtet“, berichtet die 82-Jährige. Auf einer Wiese habe sie dann, gemeinsam mit ihrer Mutter, Bombensplitter gesammelt. „Bizarre Metallstücke waren das.“

„Weil die Russen als kinderlieb galten, hat mich meine Mama auch immer überall hin mitgenommen – als Schutz.“ Eleonore Jauck

Dann sind die Russen über den Riederberg hinunter einmarschiert. „Einige Gablitzer haben sich aus Angst vor ihnen das Leben genommen. Viele haben weiße Leintücher aus den Fenstern gehängt – als Zeichen der Ergebung“, weiß sie. Die Russen seien freundlich gewesen. „Meine Mama hat sich aber sehr gefürchtet, sie war alleine. Mein Vater war im Krieg und wurde vermisst. Weil die Russen als kinderlieb galten, hat mich meine Mama auch immer überall hin mitgenommen – als Schutz“, sagt Jauck.

Die Russen hätten den Leuten alles weggenommen. „Auch die kleine Greißlerei in unserem Haus wurde geplündert. Die Russen wollten von meiner Mutter den Schlüssel zum Geschäft samt Wohnung, den sie natürlich nicht hatte, aber ihnen das begreiflich zu machen war schwierig. Da hatte ich schon Angst.“ Was sich auch eingeprägt hat, dass ein junger, fescher Russe in seiner Uniform und Stiefel im Bett der Mutter gelegen ist. „Sie hatte ein wunderschönes Schlafzimmer in dunklem Holz“, erinnert sich Jauck.

Mit dem Kriegsende in der Region Purkersdorf beschäftigte sich unter anderem auch der Lokalhistoriker Dieter Halama. Seine Informationen stammen aus zeitgenössischen sowie auch späteren Berichten. „Das Kriegsende hat sich hier wohl so wie in vielen anderen Gegenden zugetragen, wenngleich die Kampfhandlungen aufgrund des raschen Rückzuges der Deutschen Wehrmacht im April 1945 nur auf etwa zwei Tage beschränkt waren und dadurch Tullnerbach und Pressbaum vor größeren Zerstörungen verschont blieben“, erklärt der Historiker.

Ein großer Teil der Bevölkerung war aus der Region geflüchtet. Unter denen, die zurückgeblieben sind, gab es aufgrund der kriegerischen Umstände viele Todesfälle - sowohl Morde als auch Selbstmorde. „Wie zum Beispiel der der russischen Schauspielerin Ida Orloff in Tullnerbach, worüber der bekannte Autor Dietmar Grieser in seinem Buch „Im Dämmerlicht“ berichtete, oder die evangelische Pfarrersfamilie Kröker in Purkersdorf und zahlreiche zivile Todesopfer in der Folge der unmittelbaren Kampfhandlungen“, erzählt Halama.

„An diese unglückselige Zeit erinnern heute noch einige Wegkreuze in den Wäldern und die vielen Namen der Zivilopfer auf den Kriegerdenkmälern, aber auch der russische Soldatenfriedhof in Pressbaum“

In den Tagen und Wochen nach Kriegsende kam es zu vielen Morden in der Region, wie beispielsweise an dem Afrikaforscher Weidholz in Pressbaum. Auch Vergewaltigungen durch russische Soldaten waren während der Besatzung keine Seltenheit. Dabei kam es oft zu Erschießungen von Zivilpersonen, die ihre Frauen beschützen wollten. Häufig wurden zudem Häuser geplündert und viele auch für längere Zeit von den Soldaten besetzt. „An diese unglückselige Zeit erinnern heute noch einige Wegkreuze in den Wäldern und die vielen Namen der Zivilopfer auf den Kriegerdenkmälern, aber auch der russische Soldatenfriedhof in Pressbaum“, erinnert der Historiker.

Die Sorge der Bevölkerung galt neben dem Mangel an Lebensmitteln vor allem auch den auswärtigen Angehörigen, von denen man nicht wusste, wie es ihnen ging, geschweige denn, ob sie überhaupt noch lebten. Sowohl Verkehrs- als auch Nachrichtenverbindungen waren zu dieser Zeit für viele Wochen unterbrochen.