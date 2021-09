Österreichs junge Fachkräfte haben bei den Europameisterschaften der Berufe ordentlich abgeräumt: Das 54-köpfige Team belegte bei den EuroSkills 2021 Platz zwei im Medaillenspiegel - mehr dazu hier:

Berufs-EM Medaillenregen für junge NÖ-Fachkräfte bei „EuroSkills“

Anlässlich des Erfolgs hat sich die NÖN bei Lehrlingen und Ausbildnern in der Region umgehört, warum man sich für eine Lehre entscheidet und wie Betriebe zukünftige Fachkräfte für sich gewinnen können.

Für den Gastwirt Roland Mayer ist diese Frage leicht zu beantworten. „Man muss sich der Zeit anpassen. Die Einstellung ,Wer zahlt, schafft an‘ geht einfach nicht mehr. Man muss mit den Lehrlingen auf Augenhöhe kommunizieren und man muss sie vor allem motivieren können“, ist Mayer überzeugt.

Er hat 2009 von seiner Mutter das Gasthaus in Rekawinkel übernommen. Seit 2010 bildet er mittlerweile seinen fünften Lehrling aus. „Und ein sechster Lehrling kommt nächstes Jahr dazu“, erzählt Mayer, für den es selbstverständlich ist, den Lehrstoff der Berufsschule auch in den Alltag der jungen Fachkräfte einzubauen.

„Als Ausbildner heute ist man auch ein Vaterersatz, ein Freundersatz und ein Psychologe.“ Roland Mayer

„Als Lehrlingsausbildner muss man fähig sein, in der Berufsschule als Prüfer fungieren zu können. Man kann den Lehrlingen nicht einfach etwas beibringen und den Rest lernen sie dann in der Berufsschule“, so der Gastwirt. Zudem sei man heutzutage als Ausbildner nicht nur ein Chef, sondern auch „ein Vaterersatz, ein Freundersatz und ein Psychologe“.

„Wenn man die Lehrlinge als billige Arbeitskräfte rechnet, dann werde ich keine Freude haben und der Lehrling wird keine Freude haben“, so Mayer. Und genau diese Einstellung schätzt Benedikt Schober, der 2018 bei Mayer eine Lehre mit Matura begonnen hat.

Der Pressbaumer hatte seine Schullaufbahn frühzeitig beendet, wusste aber durch Praktika, dass ihm der Job als Gastronomiefachmann gefällt. Als er von seinem Bruder erfuhr, dass Mayer einen Lehrling sucht, hat er sich beworben und es bis heute nie bereut: „Wir sind wie eine große Familie, man bekommt von überall Unterstützung“, so Schober.

Seine Lehrzeit hat der 21-Jährige mittlerweile beendet, nur die Matura steht noch ins Haus. In Zukunft könnte sich Schober noch vorstellen, eine Sommelier- oder Barkeeper-Ausbildung zu absolvieren. „Wenn auch das Geld dafür da ist“, scherzt er.

Im Autohaus Mann in Pressbaum sind die Bewerbungen für eine Lehre als Karosseriebautechniker sehr rar. Motivierte junge Leute zu finden, die eine Mechaniker-Lehre absolvieren wollen, sei aber kein Problem. „In unserer Region ist die Bewerbung für KFZ-Techniker noch sehr gut“, freut sich Geschäftsführerin Martina Puhm.

Ein Lehrling, der derzeit im Betrieb zum Mechaniker ausgebildet wird, ist Julian Weber. Für den 23-Jährigen ist es bereits die zweite Lehre, die er abschließen wird. Zuvor arbeitete er im Verkauf und kümmerte sich um KFZ-Ersatzteile.

Da ihm aber das Schrauben an Autos schon immer gefallen hat, entschied er sich, einen neuen Berufsweg einzuschlagen. An das Autohaus Mann schickte er eine Initiativbewerbung. „BMW war schon als Kind meine Lieblingsautomarke. Ich bin dann zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen worden und sie haben mich genommen“, erinnert sich Weber gerne zurück. Nach der Lehre möchte sich der 23-Jährige mehr mit dem Thema Elektromobilität auseinandersetzen.

Hobby zum Beruf gemacht

Im Autohaus Mann gibt es aber auch ein Lehrmädchen, das KFZ-Technikerin werden möchte. Die 16-jährige Lisa Bognar schätzt wie Weber das Arbeitsklima im Autohaus. Schon als Kind hat sie mit ihrem Vater an Autos geschraubt.

Ein Lehrer an der Neuen Mittelschule schlug ihr anschließend vor, die Praktikumstage im Pressbaumer Betrieb zu verbringen – und das hat sich gelohnt: Denn Bognar fand als angehende Mechanikerin ihren Traumjob. „Es ist mein Hobby und ich verdiene damit mein Geld“, freut sich die 16-Jährige.

Als Mädchen hatte sie zwar das Gefühl, sich in der Werkstatt beweisen zu müssen, das gefiel Bognar aber. Für die Zukunft hat die 16-Jährige jedenfalls noch viele Ziele. „Den Meisterbreif möchte ich unbedingt machen“, sagt das Lehrmädchen und ergänzt: „Und irgendwann möchte ich meine eigene Firma eröffnen.“