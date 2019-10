„Offen für Leute sein und sie auffangen können“ – so beschreibt der Bestatter Heini Altbart die Voraussetzungen seines Berufs, des Bestatters. Altbart ist Bestatter in Wien, lebt aber in Mauerbach. Schon seine Eltern und Großeltern waren als Bestatter tätig. „Ich bin bereits die dritte Generation unserer Familie, die das Unternehmen führt. Ursprünglich waren wir nur eine Friedhofsgärtnerei mit Friedhofsfloristen, ich wollte aber immer schon auf Bestattung ausweiten“, erklärt Altbart.

Bis 2002 war das in Wien nicht möglich, bis dahin war es nämlich nicht erlaubt, als Privater eine Bestattung in Wien zu führen. Mittlerweile ist das zwar möglich, der Mauerbacher ist jedoch mit vielen Herausforderungen konfrontiert. „In Wien ist es schwieriger als etwa in Niederösterreich oder im Burgenland, im Bestattungswesen zu arbeiten. In Wien werden nicht alle Betriebsräumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Man darf in seinen eigenen Räumlichkeiten auch weder kühlen noch aufbahren.“ Er würde grundsätzlich auch den Beruf des Totengräbers ausüben, dies ist allerdings der Gemeinde Wien vorbehalten. „Dadurch, dass sich Wien um die Aushebung des Grabes kümmert, habe ich keine Probleme damit, einen Totengräber zu finden“, so Altbart.

„In Wien ist es schwieriger als etwa in Niederösterreich oder im Burgenland, im Bestattungswesen zu arbeiten."

Obwohl man als Bestatter täglich mit dem Tod konfrontiert ist, gibt es auch in diesem Beruf schöne Momente. „Die Reaktionen, die wir in den sozialen Medien bekommen, sind generell sehr positiv. Wenn wir lesen, dass die Angehörigen mit unseren Leistungen zufrieden waren und wir ihnen über die schwere Zeit hinweg helfen konnten, freut uns das sehr“, erzählt der Mauerbacher über die schönen Seiten. Generell sieht er den Beruf des Bestatters als Berufung, die jedoch nicht für Jedermann ist. Dafür muss man allerdings die Leute auffangen und das Fachliche beherrschen können, so Altbart. Die am häufigsten gewählte Bestattungsart ist bei dem Mauerbacher die traditionelle Erdbestattung. Rund zwei Drittel seiner Bestattungen sehen so aus. Kremation und Naturbestattung wird zwar auch große Beliebtheit nachgesagt, die Naturbestattung steckt laut Altbart derzeit aber noch in den Kinderschuhen.

„Rasch und zeitnah auf die individuelle Situation einzugehen, ist wesentlich.“ Katharina Strack-Dewanger, Bestatterin

Die Bestattung Dewanger führt rund 250 Bestattungen im Jahr durch. Insgesamt gibt es 450 Geschäftsfälle.

Als privates Bestattungsunternehmen wird bei Dewanger auf einen engen Kundenkontakt Wert gelegt. „Die Individualität eines jeden Kundenkontaktes im Sinne eines würdigen Andenkens an die verstorbene Person ist uns sehr wichtig“, sagt Katharina Strack-Dewanger. Und: „Rasch und zeitnah auf die individuelle Situation einzugehen, ist wesentlich.“ Zudem wünschen die Angehörigen den persönlichen Kontakt. „Wir streben stets an, dass ein- und die-selbe Ansprechperson die Angehörigen begleitet“, sagt die Bestatterin.

Katharina Strack-Dewanger ist auch Landesinnungsmeisterin der Bestatter in Niederösterreich. „Im Land gibt es zu 70 Prozent Erdbestattungen. Die Feuerbestattungen machen 30 Prozent aus.“ Die Zahl der Feuerbestattungen ist kontinuierlich im Steigen begriffen. Im urbanen Raum liegt das Verhältnis bei 60 zu 40 Prozent.

Martin Cipak ist im Außendienst im Bestattungswesen tätig. „Die individuellen Wünsche begleiten die verstorbene Person über den Tod hinaus“, berichtet er. So werden zum Beispiel in der Wahl der letzten Kleidung des Verstorbenen persönliche Akzente gesetzt. „Das kann eine Uniformsein, ein Anzug oder auch das Hochzeitskleid“, sagt Cipak.