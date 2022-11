Literat Jantscher zur Katar-WM: „Boykottiere das Land, nicht Fußball“

Mitte November startet die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Ein Großereignis, das von Anfang an in der Kritik stand, dennoch entschied man sich bei der Fifa für diesen Austragungsort. Eine Entscheidung, die bei vielen für Unverständnis sorgt, so auch in der Region Purkersdorf.

„Vielleicht wäre es gut, wenn solche Großevents wieder in lupenreinen Demokratien stattfinden würden.“ Gablitz' Bürgermeister Michael Cech

Martin Gruber-Dorninger, Pressesprecher der Stadtgemeinde Purkersdorf, ist grundsätzlich großer Fußballfan. „Ich bin normalerweise ein begeisterter Zuseher von Fußballspielen, aber dieses Mal werde ich nicht schauen. Ich werde diese Weltmeisterschaft, so gut es geht, boykottieren.“

Public Viewings gibt es laut ihm und Bürgermeister Stefan Steinbichler in Purkersdorf nach derzeitigem Stand nicht.

Auch in Gablitz wird es ein Public Viewing ebenso wenig geben wie organisierte Fanreisen nach Katar. Bürgermeister Michael Cech, der selbst kein Fußballfan ist und der WM wenig Aufmerksamkeit schenken wird, sieht auch keine Überschneidungen zwischen Advent und Fußball-Weltmeisterschaft.

Die vielen irritierenden Berichte, wie es zu diesem Großereignis gekommen ist, inklusive Bestechungen und Bespitzelungen, haben jedoch für Irritationen bei Cech gesorgt: „Vielleicht wäre es gut, wenn solche Großevents wieder in lupenreinen Demokratien stattfinden würden und nicht die finanzielle Stärke als Entscheidungskriterium herangezogen werden würde.“ Hier erwartet er sich 100 prozentige Aufklärung und Rechenschaft der Entscheidungsträger.

„Hätte WM dort nicht stattfinden lassen sollen“

Ebenfalls wenig Interesse an Fußball hat Feuerwehrkommandant Franz Endler, der sich nicht mit der Weltmeisterschaft beschäftigen wird. Anders als Künstler Gerald Frey, der in ruhigen Stunden zwar nicht intensiv aber doch via TV mit dabei sein wird und sich technisch und taktisch hochwertigen Fußball erwartet.

Negative Auswirkungen auf die Adventmärkte in Niederösterreich erwartet er sich nicht, maximal etwas weniger Besucher während der Finalspiele am letzten Wochenende vor Weihnachten. Was die Vergabemodalitäten betrifft, kommt auch von ihm Kritik: „Man hätte die WM dort nicht stattfinden lassen sollen.“

Das Purkersdorfer Kabarettisten-Ehepaar Gerold Rudle und Monica Weinzettl sieht die diesjährige Veranstaltung kritisch und wird die WM heuer nicht verfolgen. Rudle ist ein ganzjähriger Fußballfan, Weinzettl hingegen interessiert sich nur für Großereignisse. „Es tut mir zwar sehr weh, aber wir wollen uns am Ende des Tages noch in den Spiegel schauen können. Unser Boykott wird wahrscheinlich nicht viel nutzen, da genug Menschen die WM verfolgen werden“, ist Rudle überzeugt.

Der Wolfsgrabener Literat Ernst Jantscher wird sich die WM hingegen wie immer anschauen. „Das hat nichts damit zu tun, dass ich die Zustände in Katar gutheiße, aber man muss differenzieren. Der Sport soll Sport bleiben und nicht für politische Zwecke missbraucht werden“, ist Jantscher der Meinung.

Er ist von der Wichtigkeit politischer Zeichen und Sanktionen auf internationaler Ebene überzeugt. Persönlich würde er keinen Urlaub in Katar machen und auch nicht für die WM ins Land reisen. „Ich boykottiere das Land, aber nicht den Fußball“, stellt Jantscher nochmals klar.

