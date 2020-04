Masken sind beim Betreten eines Geschäftes Pflicht. Viele Schneiderinnen haben sich also an die Nähmaschine gesetzt und selbst Masken genäht. Eine davon ist Uschi Niemeczek. „Auslöser für das Nähen von Gesichtsmasken war ein Gespräch mit einer Mutter von drei Kindern. Diese muss ihre Kinder zum Einkaufen mitnehmen, weil sie zu klein sind, um allein daheim zu bleiben“, erzählt Niemeczek.

Pro Einkauf würde sie vier Masken brauchen, die Masken für Erwachsene sind den Kindern aber zu groß. Ein weiterer Grund war, dass Niemeczeks Tochter eine selbst genähte Maske von ihrer Mutter haben wollte. Die Schneiderin setztes sich also an die Nähmaschine und bietet Masken um 12 Euro an, auch Kindermasken in drei Größen sind um sechs Euro erhältlich. „Erstaunlich ist, dass Frauen für ihre Männer unauffällige Masken auswählen. Männer, die für sich selbst eine Maske kaufen, sind hingegen viel mutiger und bekennen sich zur Farbe“, schmunzelt sie. Bereits über 100 Masken hat die Pressbaumerin verkauft. Mit dem Erlös soll der Musikunterricht der ältesten Tochter einer syrischen Familie bezahlt werden.

Die Nähmaschine stand auch bei Susanne Legerer von der erst kürzlich eröffneten Tigereule in Purkersdorf nicht still. Während bis jetzt Baby- und Kinderbekleidung angeboten wurde, gibt es auch Masken im Sortiment. Bis zu 16 Stunden am Tag wurde genäht.

Stoffmotive selber auswählen

Die Masken sind aus Baumwollstoffen, die mit 95 Grad vorgewaschen werden. Erhältlich sind sie mit Bändern oder Gummi. „Es gibt viele verschiedene Stoffe, aus denen man auswählen kann“, sagt Legerer. Bestellungen werden unter family@tigereule.at entgegengenommen. Die Masken werden dann per Post versendet. „Ganz wichtig ist die Angabe der Telefonnummer, um Stoffmotive per Whatsapp übermitteln zu können“, so Legerer, die sich freut, dass regionale Unternehmen, wie die Jet Tankstelle Purkersdorf, das Senecura oder Dräxler Immobilien bereits die Masken bei der Tigereule bestellt haben. „Wir haben viele Rückmeldungen von Kunden erhalten, dass unsere Tigereule-Masken, vor allem bei längerer Tragezeit sehr angenehm sind.“ Legerer freut sich auch, dass seit dieser Woche der Tigereule-Shop in der Wienerstraße geöffnet ist.

Auch die anderen Geschäfte am Hauptplatz sind wieder geöffnet. „Es gibt ausreichend Masken und Handschuhe. Der Besuch muss natürlich geregelt sein“, informiert Wirtschaftskammer-Purkersdorf-Obmann Andreas Kirnberger. Bei den Geschäften in Purkersdorf würde man aber sehen, ob man das Geschäft betreten dürfe, oder nicht.