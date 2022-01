Matura und Präsenzunterricht: „Schüler wollen zeigen, was sie können“

Die geplante Rückkehr der verpflichtenden mündlichen Matura sorgt in manchen Schulen für Proteste. Am Tullnerbacher Wienerwaldgymnasium sieht Direktorin Karina Bruckner aber keine Probleme.

Die heurigen Maturanten sind gut vorbereitet, durchgängig im Präsenzunterricht und werden mit zusätzlichen Förderstunden von ihren Lehrern zu den bevorstehenden Prüfungen hingeführt. „Sie freuen sich darauf, mit der Matura ihre Schullaufbahn abzuschließen“, sagt Bruckner.

„Kinder sind froh, in die Schule gehen zu können.“ Irene Ille Direktorin, BG/BRG Purkersdorf

Auch Irene Ille, Direktorin am BG/BRG Purkersdorf schätzt ihre Maturanten motiviert ein. „Ich glaube, dass die jungen Leute zeigen wollen, was sie können“, so die Direktorin. Eine ähnliche Einschätzung hat auch Schulsprecherin Julia Hadler: „Manche sagen, da wir die ganze Zeit in der Schule waren, dass die Regelung fair ist.“ Die Schülervertreterin bemerkt aber auch, dass einige Maturanten „enttäuscht und wütend“ sind. „Ich denke, viele verstehen nicht, warum Bildungsminister Polaschek alleine über unsere Rahmenbedingungen entscheidet, obwohl wir wissen, wo die Probleme sind“, so Hadler.

Grundsätzlich beschreibt Ille die Stimmung am BG/BRG Purkersdorf im Vergleich zu den vorigen Corona-Schulsemestern aber als „sehr positiv“. „Es ist deutlich spürbar, dass die Kinder froh sind, in die Schule gehen zu können“, sagt Ille. Vorfreude macht sich auch über die bevorstehenden Schulveranstaltungen breit. Laut der Direktorin ist etwa geplant, dass die Schüler der dritten und vierten Klassen noch im März auf Skikurs fahren können. Diese Abwechslung zum Schulalltag motiviere die Jugendlichen. „Ich bin froh, dass jetzt deutlich wird, wie wichtig die Schulveranstaltungen für die Schüler sind“, so Direktorin.

Zusätzliche Stunden zum Lernen

Um Defizite auszugleichen gibt es auch am BG/BRG ein umfangreiches Förderangebot. In Deutsch und Mathematik haben die Schüler jeweils eine zusätzliche Stunde. „Damit kann man gezielt den Stoff wiederholen und festigen“, so Ille.

