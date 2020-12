Mittel- und AHS-Unterstufenschüler werden jetzt wieder in ihren Klassen unterrichtet. Den Präsenzunterricht gibt es allerdings nur mit Verschärfungen: Schüler ab zehn Jahren müssen jetzt auch während den Stunden ihre Schutzmasken tragen. „Besser Unterricht in der Klasse mit Masken, als kein Unterricht in der Klasse“, sagt Irene Ille, Direktorin des BG/BRG Purkersdorf. Die neue Verordnung polarisiere aber bei den Eltern, berichtet Ille. Als Direktorin müsse sie aber die Einhaltung der Verordnung durchsetzen. Wird der Mund-Nasen-Schutz nicht getragen, gebe es einen Klassenbucheintrag. Denn laut der Bildungsdirektion käme dies einer Verletzung der Schülerpflicht gleich. Generell gebe es aber für Ille wichtigere Dinge, als die Maskenpflicht, die thematisiert werden sollten. „Für mich sind diese Diskussionen absolut entbehrlich“, so die Direktorin, denn genau diese „schaden der Psyche unserer Kinder“.

Hinsichtlich der neuen Regelung steht Ille in engem Kontakt mit den Elternvertretern. „Wir vertrauen darauf, dass die Lehrerschaft die Maßnahmen mit entsprechendem Augenmaß handhabt und auf Kinder, die Probleme mit der Maske haben, Rücksicht nehmen“, sagt Alexander Riedmüller, Obmann-Stellvertreter des Elternvereins des BG/BRG Purkersdorf.