Nach und nach werden die Maßnahmen gelockert und langsam tritt so etwas wie Normalität ein. Auch in den Musikschulen der Region beginnt man nun wieder, den Betrieb hochzufahren. Obwohl die Musikschulen geschlossen waren, gab es nie wirklich einen richtigen Stillstand, wie Tina Schmidt, Leiterin der Musikschule Oberes Wiental, erklärt. „Der Unterricht hat weiterhin entweder über Videotelefonie in Echtzeit stattgefunden, oder Lehrer und Schüler haben sich gegenseitig Videos von sich selbst beim Spielen beziehungsweise mit Feedback geschickt.“ Auch die musikalische Früherziehung wird per Video abgehalten. „Hier müssen die Eltern gemeinsam mit ihren Kindern mitmachen. Fast alle nehmen dieses Angebot sehr gut an“, freut sich Schmidt. Noch bis Sommer soll die musikalische Früherziehung als Fernunterricht per Video stattfinden.

Beim Musikschulverband Wienerwald Mitte setzte man ebenfalls auf Fernunterricht. „Die Lehrenden wendeten vielfältige Tools in der Musikpädagogik und Musikvermittlung an, wie zum Beispiel Videounterricht, Unterricht per Telefon, Playalongs, Tutorials, Feedback zu Aufnahmen. Diese Unterrichtsformen bewährten sich aber natürlich nur im Einzelinstrumentalunterricht“, betont Leiterin Katharina Würzl.

In der Musikschule Oberes Wiental kam während der Schließung die Idee auf, „Online-Konzerte“ zu veranstalten. „Wir haben um die 100 Videos von den Schülern zugeschickt bekommen. Wir wollten natürlich haben, dass jeder die Möglichkeit bekommt, dabei zu sein“, erklärt Schmidt. Deshalb wird jede Woche ein Video, das rund eine halbe Stunde dauert, auf der Homepage der Musikschule veröffentlicht.

„Die Schülerinnen und Schüler waren sehr froh über die Fortsetzung des Unterrichts und haben sehr viel geübt"

Obwohl es keinen normalen Unterricht gab, schätzten die Schüler die Abwechslung. „Die Schülerinnen und Schüler waren sehr froh über die Fortsetzung des Unterrichts und haben sehr viel geübt. Auch für die Lehrerinnen und Lehrer war es eine wertvolle Erfahrung, sich mit den Möglichkeiten des digitalen Unterrichtens auseinanderzusetzen. Die Eltern erlebten den Unterricht dadurch sehr viel näher, als es sonst der Fall ist“, erklärt Würzl.

Natürlich stießen sowohl die Eltern als auch die Lehrer beim Videounterricht auf einige Hürden. Vor allem das Stimmen der Streichinstrumente stellte viele vor eine Herausforderung, da die jüngeren Schüler ihre Instrumente noch nicht selbst stimmen konnten. Mitte Mai haben bereits die ersten Lehrer in beiden Musikschulen begonnen, einen halbwegs normalen Unterricht wieder aufzunehmen. Mittlerweile wird wieder, unter Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen, wöchentlich unterrichtet. Auch kleine Ensembles dürfen unter Einhaltung des Abstands wieder proben. Klassenabende und Konzerte können derzeit noch keine stattfinden.