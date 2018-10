900.000 lautete die magische Grenze, die zu überspringen war, um eine verbindliche Volksbefragung zu erreichen. Das „Don’t smoke“-Volksbegehren war österreichweit mit 881.569 Unterschriften am knappsten dran, gefolgt vom Frauenvolksbegehren (644.665) und dem ORF-Zwangsgebühren-Volksbegehren (320.239). Der Bezirk St. Pölten-Land lag in allen drei Volksbegehren über dem Ergebnis von St. Pölten-Stadt.

„Ich habe das Rauchervolksbegehren unterschrieben. Ich habe aber vollstes Verständnis dafür, dass die ÖVP auf Bundesebene eine vertragliche Vereinbarung mit dem Koalitionspartner getroffen hat“, sagt ÖVP-Regionssprecher Michael Strozer.

„Die Grenze von 900.000 war mit dem Koalitionspartner so ausgemacht und in einer Koalition muss man den gemeinsamen Weg finden.“ Thomas Rupp, Sprecher der Bezirks-FPÖ

Sowohl das Nichtraucher- als auch das Frauenvolksbegehren hat Purkersdorfs Bürgermeister Karl Schlögl unterschrieben: „Weil das Rauchen in Lokalen eine Zumutung denen gegenüber ist, die nicht rauchen. Ich selbst habe vor 25 Jahren mit dem Rauchen aufgehört, und mein Lungenarzt kann noch eine Belastung feststellen.“

Fall Mauerer zeige, dass Haltung nicht passt

Ebenfalls beide Volksbegehren hat Kerstin Schneiderbauer von den Grünen Wolfsgraben unterzeichnet: „Alleine die Verbalentgleisung bei dem Fall Sigi Maurer, zeigt, dass die Wertehaltung gegenüber Frauen noch immer nach vielen Dingen schreit.“ Außerdem sei der Umgang mit der direkten Demokratie ein Schlag ins Gesicht derer, die die FPÖ deshalb gewählt hätten. „Und die Aussagen der Gesundheitsministerin Hartinger-Klein zum Nichtraucher-Volksbegehren nehmen fast schon kabarettistische Züge an“, sagt Schneiderbauer.

Für den Bezirkssprecher der FPÖ, Thomas Rupp, wurden die 900.000 nicht erreicht und daher eine Volksabstimmung nicht nötig. „Die Grenze war mit dem Koalitionspartner so ausgemacht und in einer Koalition muss man den gemeinsamen Weg finden“, so Rupp, der in seinem Umfeld vor allem die Diskussion des GIS-Gebühren-Themas mitbekommen hat.

„Die Teilung von Raucher- und Nichtraucherbereich in Lokalen war damals nur ein erster Schritt. Der hätte nun elf Jahre danach mit dem Rauchverbot erfolgen sollen“

Die Urheberin des aktuellen Gesetzes ist die Purkersdorferin Andrea Kdolsky, Gesundheitsministerin von 2007 bis 2008. „Die Teilung von Raucher- und Nichtraucherbereich in Lokalen war damals nur ein erster Schritt. Der hätte nun elf Jahre danach mit dem Rauchverbot erfolgen sollen“, sieht Kdolsky das Kippen des Rauchverbots als einen Rückschlag. Sie selbst habe das Nichtraucher-Volksbegehren unterschrieben. „Das Ergebnis ist ein großer Erfolg. Fast eine Million Menschen haben das unterschrieben, das hätte ich 2007 niemals zusammengebracht“, sieht sie eine Bewusstseinsentwicklung.

Für Szene-Gastronom Niki Neunteufel ist die Situation auch nach dem Volksbegehren unbefriedigend: „Es wird vor 2022 keine Abstimmung stattfinden. Die Gastronomie fungiert daher noch drei weitere Jahre als Prellbock zwischen beiden Seiten.“ Wirtschaftlich könne man auf keine der beiden Seiten verzichten. Mit dem Kippen der Regelung, Nichtraucherlokale zu machen, habe man der Gastronomie keinen Gefallen gemacht.