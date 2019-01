Der Schock steht A. immer noch ins Gesicht geschrieben. Er feierte das Weihnachtsfest mit seinen Pateneltern in Purkersdorf und machte sich danach auf, um mit dem Zug zu einem Freund nach Linz zu fahren. Als der Zug am Bahnhof St. Valentin hielt, kam plötzlich ein Unbekannter in den Waggon und stänkerte den 18-Jährigen an.

„Woher kommst du? Wohin fährst du? Was machst du da?“, fragte ein 26-jähriger Wiener den gebürtigen Afghanen. „Ich sagte ihm, woher ich komme und dass ich einen Freund besuchen fahre“, erzählt das spätere Opfer. Die Fragen des Wieners wurden immer drängender und er kam A. dabei immer näher. „Was hast du in der Tasche?“, fragte er weiter. Es war ein T-Shirt und die Geschenke seiner Pateneltern. „Bist du von der Mafia?“, gingen die Fragen weiter.

„Ich habe ihm gesagt, dass ich sicher nicht von der Mafia bin und versuchte von ihm wegzugehen“, erklärt der 18-Jährige. Der Angreifer wurde aber immer zudringlicher und als A. ihm den Rücken zudrehte, stach der 26-Jährige dem gebürtigen Afghanen von hinten in den Hals. Nur wenige Zentimeter neben der Hauptschlagader. A. drehte sich um und konnte den Täter festhalten. Er rief um Hilfe, doch niemand reagierte. Nach ein paar Momenten musste er ihn laufen lassen, weil er doch selbst stark blutete. „Ich habe versucht, andere Fahrgäste anzusprechen, damit sie mir helfen mögen. Doch es reagierte niemand. Alle schauten weg“, erzählt A. verzweifelt. Nach schier unendlich erscheinenden Minuten kam dann auch die Polizei in den Waggon und fand den blutüberströmten Afghanen vor. Sofort brachten sie ihn ins UKH Linz, wo er auch gleich aufgenommen und behandelt wurde.

Attacke zuvor auch an Mann auf Bahnsteig

Zuvor hatte der 26-jährige Wiener noch einen Kremser am Bahnsteig ebenfalls mit dem Klappmesser attackiert. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter psychisch krank ist. Er stellte sich widerstandslos der Exekutive, die Staatsanwaltschaft St. Pölten ordnete die Einlieferung des Mannes in die Justizanstalt an.

Für die Obfrau des Vereins „PatInnen für alle“, Erika Kudweis, ist der Zwischenfall schockierend. „Für mich stellt sich die Frage, warum niemand dem schwer verletzten Burschen geholfen hat“, ärgert sie sich. Ihre Schützlinge hätten auch sehr betroffen auf den Vorfall reagiert.

„Gehen die Österreicher jetzt schon auf uns los? Was hätte ich tun können in dieser Situation?“, wurde sie gefragt. „Ich versuche, unsere Patenkinder zu beruhigen und habe ihnen gesagt, dass sich A. eigentlich richtig verhalten hatte. Leider kann es psychisch kranke Menschen in allen Bevölkerungsgruppen geben“, erklärt Kudweis.