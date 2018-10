Im Schulsystem werden einmal mehr die Karten neu gemischt. ÖVP-Bildungsminister Heinz Faßmann hat mit einem neuen Pädagogikpaket aufhorchen lassen. Maßnahmen beinhalten etwa die Rückkehr zu Ziffernnoten und Sitzenbleiben in der Volksschule sowie zu Leistungsgruppen in der Neuen Mittelschule. Die Reaktionen der Pädagogen der Region fielen skeptisch aus.

„Zunächst möchte ich meine generelle Enttäuschung zum Ausdruck bringen, dass ein Unterrichtsminister, der aus dem Wissenschaftsbereich kommt, ein derartig rückwärtsgewandtes Pädagogikpaket auf den Weg bringt“, zeigt sich etwa Margarethe Koncki-Polt, Direktorin der Neuen Mittelschule Purkersdorf, kritisch.

Studien der Schulforschung und Gehirnforschung würden eine andere Sprache erfordern, meint sie. In der Volksschule stünden Bewertungsraster einem vereinheitlichten Leistungsbild der optimalen Entwicklung von Kindern entgegen. Sinnvoll wäre es, so Koncki-Polt, „Schülern bis zum 14. Lebensjahr in erster Linie Kindheit, Raum, Zeit und anregende Lernumgebungen für die Entfaltung der Persönlichkeit und ihrer individuellen Leistungsfähigkeit durch entsprechende Lern- und Wissensangebote zu geben.“ Schließlich bringe jedes Kind grundsätzlich Leistungsbereitschaft mit.

„Das Pädagogikpaket ist ein vernichtender Schlag gegen jede moderne Unterrichtsentwicklung.“ Mittelschuldirektorin Margarethe Koncki-Polt

Dem stimmt auch Volksschuldirektorin Anna Diasek zu. „Es handelt sich bei dem Bildungspaket um einen Schritt zurück. Es werden immer Änderungen angerissen, aber nicht zu Ende geführt.“ Die verpflichtende Vergabe von Ziffernnoten sieht sie kritisch. „Ich erlebe das immer wieder, die Kinder kommen mit Neugier und Freude in die Schule und wollen lernen. Mit Druck und Notenangst kommt man da nicht weiter“, ist Diasek überzeugt. Auch an den Lehrkräften gehe das Hin und Her nicht spurlos vorüber, gerade Junglehrer würden oft alleine gelassen: „Sie werden heute zu Allround-Genies ausgebildet und stehen dann am Ende doch als Einzelkämpfer in der Klasse.“

Druck auf die Kinder, es doch in die AHS zu schaffen, werde damit weiter erhöht.

Auch in der Neuen Mittelschule kehrt man mit dem neuen Pädagogikpaket ein Stück weit zum alten System zurück. Künftig wird es demnach wieder zwei Leistungsniveaus geben mit den Bezeichnungen „Standard“ und „Standard-AHS“. „Das erinnert stark an den A- und B-Zug der ehemaligen Hauptschule, die aus guten Gründen zuerst umbenannt und schließlich abgeschafft wurden. Wer möchte sein Kind in dieser Schulform sehen?“, ist Koncki-Polt skeptisch. Der Druck auf die Kinder, es doch in die AHS zu schaffen, werde damit weiter erhöht. „Wären Noten, zwei Leistungsgruppen und Differenzierung in sogenannte leistungshomogene Gruppen der Schlüssel zum Erfolg, müsste Österreich sich längst unter den Pisa-Siegern befinden. Denn das alles hatten wir schon am Ende des 20. Jahrhunderts“, ist die Mittelschuldirektorin überzeugt.

Anderer Meinung ist Michael Lahnsteiner, Personalvertreter der St. Pöltner Pflichtschullehrer: „Wenn es so kommt, wie es jetzt heißt, und wenn es kein heimliches Sparpaket ist, ist das ein großer Wurf.“

Dass Jugendliche, die nach der achten Schulstufe eine falsche Entscheidung getroffen haben, doch noch eine Polytechnische Schule besuchen können sollen, begrüßt Koncki-Polt: „Das war eine Forderung der letzten Jahre.“

Insgesamt stellt die Purkersdorfer Mittelschuldirektorin den geplanten Änderungen kein gutes Zeugnis aus. „Drillen können andere Staaten besser als wir“, betont sie. Stärken, wie Kreativität, Kunst, Intellektualität, Sprache sowie Entdecker- und Forschergeist würden in den Hintergrund treten. „Alles in allem ist das Pädagogikpaket ein vernichtender Schlag gegen jede moderne Unterrichtsentwicklung“, meint sie und hofft auf die Begutachtungsfrist und vernünftige Änderungen.