Die Aufregung war groß, als sich 2015 flüchtende Menschen in Bewegung setzten und nach Mitteleuropa gelangten. Rasch wurde Platz für die ankommenden Asylwerber gesucht und gefunden, auch in der Region Purkersdorf. In Pressbaum, Gablitz und Pressbaum wurden Asylheime teils von Vereinen eröffnet. Der tragische Höhepunkt war der Sturz eines Asylwerbers aus einem Fenster des Asylwerberheimes in Purkersdorf.

Mittlerweile ist bekannt, dass es sich hier um einen Unfall handelte und alle Beteiligten unbescholten sind. Seither ist es ruhig geworden um das Flüchtlingsthema in der Region. Die NÖN wollte wissen, was mit all jenen passiert ist, die vor drei Jahren gekommen sind. Wer kümmert sich um sie? Wovon leben sie? Die eine oder andere Erfolgsgeschichte mit Happy End ist dabei auch zu berichten.

In der Vorwoche stand Erika Kudweis auf der Bühne der NÖN-Leopold-Verleihung in der NV-Lounge in St. Pölten. Aus den Händen von Caritas-Direktor Hannes Ziselsberger erhielt sie stellvertretend für ihren Verein „PatInnen für alle“ eine Bronze-Statue für das große Engagement ihres Vereins. Und das zurecht, denn mithilfe des Vereins schafften es unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, in Österreich Fuß zu fassen.

Kabir Abbasi ist einer von 404 Flüchtlingen, die noch im gesamten Bezirk St. Pölten-Land leben. „Vor 14 Monaten Pflichtschulabschluss gemacht und Deutsch auf B1-Niveau erlernt. Derzeit macht er die Lehre zum technischen Zeichner“, erzählt Kudweis von einer wahren Erfolgsgeschichte. Er hat sogar mit seinem Chef einen Sportverein gegründet, um Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, Sport zu treiben. Am Samstag macht er noch zusätzlich einen Maturakurs, „weil er will studieren“, sagt Kudweis.

Möglich wurde dies alles durch seinen Fleiß, aber auch durch den Einsatz seines Paten Georg Reinberg. „Er gehört zur Familie“, sagt der stolz und beklagt nebenbei auch mit Stolz, dass Kabir derzeit nur wenig Zeit für die Familie habe.

Ex-Bundeskanzler Christian Kern beglückwünschte gar per Twitter den Schützling von Robert Glattau. Samir Rohani überzeugte mit einem großartigen Abschlusszeugnis der zweiten Klasse einer Modeschule.

Öffentlichkeitsarbeit war mangelhaft

Bei der Gemeinde Gablitz absolvierten die Asylwerber insgesamt 1.850 Stunden für die Gemeinde. „Wir hatten insgesamt fünf bei uns beschäftigt, davon aber maximal zwei parallel“, erklärt Bürgermeister Michael Cech und ist froh, dass die PatInnen den NÖN-Preis erhalten haben. „Ich bin davon überzeugt, dass alles ohne ihr großes persönliches Engagement nicht so gut funktioniert hätte“, so Cech.

Marga Schmidl ist Flüchtlingskoordinatorin in Purkersdorf, sie hat bereits 2015 erkannt, dass die Flüchtlingsbewegung nicht spurlos an der Region vorbeigehen wird. „Ich wollte aktiv werden und auf die Situation aufmerksam machen“, sagt Schmidl. 2016 zählte Purkersdorf 43 junge Burschen im Asylquartier in der Wintergasse, das vom Verein menschen.leben geleitet wurde, und noch 25 Personen, die privat untergebracht waren.

Schmidl bat regelmäßig zu einem Runden Tisch, an dem mit Experten über Sachthemen gesprochen werden konnte. „Die Akzeptanz in der Bevölkerung war ambivalent, einerseits war man froh, dass es hier ein Angebot gibt, andererseits gab es natürlich auch genügend Skepsis und Ablehnung“, so Schmidl. Die Flüchtlingskoordinatorin spart aber auch nicht mit Kritik: „Meiner Meinung nach hat der Verein menschen.leben es verabsäumt, offen und ehrlich mit der Bevölkerung umzugehen und offensiv Öffentlichkeitsarbeit zu machen und die Bevölkerung einzubinden.“ Ende 2017 schloss auch das Quartier in der Wintergasse.

Derzeit leben, der Einschätzung von Schmidl nach, etwa 30 geflüchtete Menschen noch in Purkersdorf. „Einige haben mittlerweile einen positiven Bescheid, sind also anerkannte Flüchtlinge, andere sind noch im Asylwerber-Status und warten auf eine Entscheidung“, schließt Schmidl.